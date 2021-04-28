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Лавров поделился впечатлениями от сериала "Слуга народа" с Зеленским
Лавров поделился впечатлениями от сериала "Слуга народа" с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский в качестве актера шел другим путем, и главе украинского государства следует изучить свое комедийное амплуа, контраст... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:30
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россия
сергей лавров
владимир зеленский
украина
политика
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в качестве актера шел другим путем, и главе украинского государства следует изучить свое комедийное амплуа, контраст получился разительным, сказал в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."Я, знаете, с огромным удовольствием смотрел сериал "Слуга народа", когда еще никто не подозревал, что его герой и в реальной жизни пойдет по этому пути. Но пошел-то он не по этому пути, потому что если бы сейчас Владимир Александрович Зеленский пересмотрел тот сериал и постарался бы понять убеждения того человека, которого он очень хорошо изобразил на экране, и потом сравнил бы эти убеждения с тем, что он сейчас делает, ну, наверное, ему удалось одно из наиболее эффективных искусств перевоплощения. Не знаю, когда он был самим собой и когда он перевоплотился, но контраст разительный", - сказал Лавров.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым &gt;&gt;
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РИА Новости
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96
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“Контраст разительный” – Лавров о перевоплощении Зеленского в сериале “Слуга народа”
Лавров рассказал, что с удовольствием смотрел сериал "Слуга народа", где Зеленский играл президента Украины - но контраст с настоящим Зеленским-президентом разительный.
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60
россия, сергей лавров, владимир зеленский, украина, политика

Лавров поделился впечатлениями от сериала "Слуга народа" с Зеленским

10:30 28.04.2021 (обновлено: 11:40 28.04.2021)
 
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в качестве актера шел другим путем, и главе украинского государства следует изучить свое комедийное амплуа, контраст получился разительным, сказал в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я, знаете, с огромным удовольствием смотрел сериал "Слуга народа", когда еще никто не подозревал, что его герой и в реальной жизни пойдет по этому пути. Но пошел-то он не по этому пути, потому что если бы сейчас Владимир Александрович Зеленский пересмотрел тот сериал и постарался бы понять убеждения того человека, которого он очень хорошо изобразил на экране, и потом сравнил бы эти убеждения с тем, что он сейчас делает, ну, наверное, ему удалось одно из наиболее эффективных искусств перевоплощения. Не знаю, когда он был самим собой и когда он перевоплотился, но контраст разительный", - сказал Лавров.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
 
РоссияСергей ЛавровВладимир ЗеленскийУкраинаПолитика
 
 
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