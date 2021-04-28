https://ria.ru/20210428/serial-1730262182.html

Лавров поделился впечатлениями от сериала "Слуга народа" с Зеленским

Лавров поделился впечатлениями от сериала "Слуга народа" с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский в качестве актера шел другим путем, и главе украинского государства следует изучить свое комедийное амплуа, контраст... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:30

2021-04-28T10:30

2021-04-28T11:40

россия

сергей лавров

владимир зеленский

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730279919_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fcd25cb3deaf474d927b00f3eca3f17f.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в качестве актера шел другим путем, и главе украинского государства следует изучить свое комедийное амплуа, контраст получился разительным, сказал в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."Я, знаете, с огромным удовольствием смотрел сериал "Слуга народа", когда еще никто не подозревал, что его герой и в реальной жизни пойдет по этому пути. Но пошел-то он не по этому пути, потому что если бы сейчас Владимир Александрович Зеленский пересмотрел тот сериал и постарался бы понять убеждения того человека, которого он очень хорошо изобразил на экране, и потом сравнил бы эти убеждения с тем, что он сейчас делает, ну, наверное, ему удалось одно из наиболее эффективных искусств перевоплощения. Не знаю, когда он был самим собой и когда он перевоплотился, но контраст разительный", - сказал Лавров.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“Контраст разительный” – Лавров о перевоплощении Зеленского в сериале “Слуга народа” Лавров рассказал, что с удовольствием смотрел сериал "Слуга народа", где Зеленский играл президента Украины - но контраст с настоящим Зеленским-президентом разительный. 2021-04-28T10:30 true PT0M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, владимир зеленский, украина, политика