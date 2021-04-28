https://ria.ru/20210428/sammit-1730347254.html

МИД назвал одну из тем возможного саммита Путина и Байдена

МИД назвал одну из тем возможного саммита Путина и Байдена

Сотрудничество в киберсфере будет среди тем возможного саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил директор департамента... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T16:36

2021-04-28T16:36

2021-04-28T16:37

россия

андрей крутских

джо байден

владимир путин

сша

политика

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Сотрудничество в киберсфере будет среди тем возможного саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских.Он напомнил, что еще в 2020 года Россия предложила США наладить диалог в киберсфере, в том числе по мерам доверия, и использовать линии прямой связи для взаимного информирования об инцидентах и, главное, для их предотвращения."То есть это пакт мира. И мы это предлагали не только США, но и другим странам. Тогда американцы не реагировали на это, потому что они были озабочены внутренней борьбой. Но могу предположить абсолютно уверенно, что тема информационной безопасности настолько приоритетна, что, безусловно, можно думать, что она войдет в число тем между РФ и США на высшем уровне", - отметил Крутских.

https://ria.ru/20210427/lavrov-1730200310.html

россия

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россия, андрей крутских, джо байден, владимир путин, сша, политика