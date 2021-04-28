https://ria.ru/20210428/rynki-1730272325.html

Источник: в Ростовской области закроют три рынка после ареста Борзенко

Источник: в Ростовской области закроют три рынка после ареста Борзенко

Три крупных рынка Аксайского района Ростовской области будут временно закрыты из-за того, что торговля там организована незаконно, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T11:06

2021-04-28T11:06

2021-04-28T11:28

аксайский район

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Три крупных рынка Аксайского района Ростовской области будут временно закрыты из-за того, что торговля там организована незаконно, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Как ранее говорил источник, глава Аксайского района Виталий Борзенко был задержан 12 апреля в Кисловодске, позднее его арестовали. Вместе с ним задержаны шесть предпринимателей. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества или участии в нем, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями.По словам источника, порядка 3,5 тысячи силовиков начали на рынках Аксайского района "операцию по документированию преступной деятельности" Борзенко и нескольких предпринимателей. Изымалась документация, проводились обыски и опросы."По итогам мероприятий на рынках составлено более 100 протоколов об административных правонарушениях, вручено более 470 уведомлений о приостановлении деятельности", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что работа рынков временно приостанавливается, так как торговля на них велась незаконно.

https://ria.ru/20210412/zaderzhanie-1727869825.html

аксайский район

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аксайский район, ростовская область, происшествия