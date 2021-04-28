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Источник: в Ростовской области закроют три рынка после ареста Борзенко
Источник: в Ростовской области закроют три рынка после ареста Борзенко
Три крупных рынка Аксайского района Ростовской области будут временно закрыты из-за того, что торговля там организована незаконно, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T11:06
2021-04-28T11:28
аксайский район
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Три крупных рынка Аксайского района Ростовской области будут временно закрыты из-за того, что торговля там организована незаконно, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Как ранее говорил источник, глава Аксайского района Виталий Борзенко был задержан 12 апреля в Кисловодске, позднее его арестовали. Вместе с ним задержаны шесть предпринимателей. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества или участии в нем, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями.По словам источника, порядка 3,5 тысячи силовиков начали на рынках Аксайского района "операцию по документированию преступной деятельности" Борзенко и нескольких предпринимателей. Изымалась документация, проводились обыски и опросы."По итогам мероприятий на рынках составлено более 100 протоколов об административных правонарушениях, вручено более 470 уведомлений о приостановлении деятельности", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что работа рынков временно приостанавливается, так как торговля на них велась незаконно.
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аксайский район, ростовская область, происшествия

Источник: в Ростовской области закроют три рынка после ареста Борзенко

11:06 28.04.2021 (обновлено: 11:28 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Три крупных рынка Аксайского района Ростовской области будут временно закрыты из-за того, что торговля там организована незаконно, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Как ранее говорил источник, глава Аксайского района Виталий Борзенко был задержан 12 апреля в Кисловодске, позднее его арестовали. Вместе с ним задержаны шесть предпринимателей. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества или участии в нем, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями.
По словам источника, порядка 3,5 тысячи силовиков начали на рынках Аксайского района "операцию по документированию преступной деятельности" Борзенко и нескольких предпринимателей. Изымалась документация, проводились обыски и опросы.
"По итогам мероприятий на рынках составлено более 100 протоколов об административных правонарушениях, вручено более 470 уведомлений о приостановлении деятельности", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что работа рынков временно приостанавливается, так как торговля на них велась незаконно.
Глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 11:44
В Кисловодске задержали главу Аксайского района Ростовской области
 
Аксайский районРостовская областьПроисшествия
 
 
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