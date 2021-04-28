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Лавров прокомментировал высылку российского дипломата из Румынии
Лавров прокомментировал высылку российского дипломата из Румынии
Власти Румынии никак не объяснили причины высылки из страны российского дипломата, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:10
2021-04-28T10:10
2021-04-28T11:04
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Власти Румынии никак не объяснили причины высылки из страны российского дипломата, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров."Сейчас же продолжаются такие точечные выпады в наш адрес. И Прибалтика, и Польша, сейчас вот Румыния. Румыны, правда, сказали, я даже удивился, что это никак не связано с позицией Евросоюза. Это вот мы, румыны, мы вот хотим вот этого человека отправить домой. Почему - не сказали", - сказал Лавров.Ранее МИД Румынии объявило персоной нон грата помощника военного атташе России Алексея Гришаева. В Москве решение Румынии назвали недружественным актом, российская сторона имеет право на ответные меры.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
https://ria.ru/20210426/diplomat-1729991198.html
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прибалтика, сергей лавров, евросоюз, мид румынии, польша, румыния, в мире