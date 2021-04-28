https://ria.ru/20210428/rumyniya-1730257674.html

Лавров прокомментировал высылку российского дипломата из Румынии

Лавров прокомментировал высылку российского дипломата из Румынии

Власти Румынии никак не объяснили причины высылки из страны российского дипломата, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:10

2021-04-28T10:10

2021-04-28T11:04

прибалтика

сергей лавров

евросоюз

мид румынии

польша

румыния

в мире

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Власти Румынии никак не объяснили причины высылки из страны российского дипломата, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров."Сейчас же продолжаются такие точечные выпады в наш адрес. И Прибалтика, и Польша, сейчас вот Румыния. Румыны, правда, сказали, я даже удивился, что это никак не связано с позицией Евросоюза. Это вот мы, румыны, мы вот хотим вот этого человека отправить домой. Почему - не сказали", - сказал Лавров.Ранее МИД Румынии объявило персоной нон грата помощника военного атташе России Алексея Гришаева. В Москве решение Румынии назвали недружественным актом, российская сторона имеет право на ответные меры.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>

https://ria.ru/20210426/diplomat-1729991198.html

прибалтика

польша

румыния

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прибалтика, сергей лавров, евросоюз, мид румынии, польша, румыния, в мире