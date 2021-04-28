https://ria.ru/20210428/rpts-1730283784.html

В РПЦ поддержали политическую активность движения "Сорок сороков"

В РПЦ поддержали политическую активность движения "Сорок сороков"

В РПЦ поддерживают политическую активность мирян, "если она не выходит за рамки закона и христианской этики", заявил РИА Новости источник в Московской... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T11:54

2021-04-28T11:54

2021-04-28T13:44

религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В РПЦ поддерживают политическую активность мирян, "если она не выходит за рамки закона и христианской этики", заявил РИА Новости источник в Московской патриархии, комментируя заявление лидера православного движения "Сорок сороков" Андрея Кормухина о том, что он планирует выдвигаться на выборы в Госдуму.Ранее Кормухин, известный акциями в защиту чувств верующих, сообщил РИА Новости, что члены движения планируют выдвигаться на выборы в Госдуму в составе партии "Российский общенародный союз", с которым движение "Сорок сороков" заключило соответствующее соглашение. Он отметил, что сам планирует идти в Госдуму как независимый кандидат, скорее всего, по Одинцовскому округу, чтобы противопоставить свою кандидатуру Оксане Пушкиной, мировоззрение которой он не разделяет, поскольку отстаивает традиционные ценности."Небезразличие мирян к участию в общественно-политической жизни можно только приветствовать. Мы поддерживаем политические инициативы мирян любого спектра, главное, чтобы они не выходили за рамки законодательного поля и христианской этики", - сказал собеседник агентства.Он также отметил, что Основы социальной концепции РПЦ и другие основополагающие документы Церкви "исключают участие в политической жизни клира, ведь Церковь должна быть вне политической жизни, которая всегда разделяет общество по партийному признаку"."Важно не забывать, что позицию Церкви не может выражать ни одна политическая партия, ведь верующие люди есть в каждой из них. Двери храмов были и остаются открыты для представителей любой партии", - заключил собеседник агентства.Ранее Кормухин отметил в беседе с РИА Новости, что рассчитывает на поддержку "традиционалистского большинства в России", причем не только православных верующих, но и представителей других конфессий, а финансирование, которое понадобится для проведения избирательной кампании, планируется собрать, "обратившись к людям".Он уточнил, что в предвыборной программе движения провозглашается отказ от общества потребления и "фальшивых ценностей", к которым авторы относят толерантность, политкорректность, феминизм и ЛГБТ-идеологию. Землю и недра предлагается сделать общенародной собственностью, а экономика, по мнению авторов, не должна служить "кучке олигархов". Также в планах – "отказ от долларизации", "болонской системы" и переход к "ресурсосберегающему экологичному народному хозяйству".Движение "Сорок сороков", по информации на сайте организации, занимается поддержкой православных, просветительских, спортивных и благотворительных инициатив. Широкой публике оно известно по акциям в защиту чувств верующих.

https://ria.ru/20210425/politika-1729876505.html

https://ria.ru/20210311/tserkov-1600795576.html

https://ria.ru/20200116/1563506063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь