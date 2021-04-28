Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210428/rpts-1730283784.html
В РПЦ поддержали политическую активность движения "Сорок сороков"
В РПЦ поддержали политическую активность движения "Сорок сороков"
В РПЦ поддерживают политическую активность мирян, "если она не выходит за рамки закона и христианской этики", заявил РИА Новости источник в Московской... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T11:54
2021-04-28T13:44
религия и мировоззрение
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3fdc01f19f7ec2e4ba271b64d9d89dba.jpg
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В РПЦ поддерживают политическую активность мирян, "если она не выходит за рамки закона и христианской этики", заявил РИА Новости источник в Московской патриархии, комментируя заявление лидера православного движения "Сорок сороков" Андрея Кормухина о том, что он планирует выдвигаться на выборы в Госдуму.Ранее Кормухин, известный акциями в защиту чувств верующих, сообщил РИА Новости, что члены движения планируют выдвигаться на выборы в Госдуму в составе партии "Российский общенародный союз", с которым движение "Сорок сороков" заключило соответствующее соглашение. Он отметил, что сам планирует идти в Госдуму как независимый кандидат, скорее всего, по Одинцовскому округу, чтобы противопоставить свою кандидатуру Оксане Пушкиной, мировоззрение которой он не разделяет, поскольку отстаивает традиционные ценности."Небезразличие мирян к участию в общественно-политической жизни можно только приветствовать. Мы поддерживаем политические инициативы мирян любого спектра, главное, чтобы они не выходили за рамки законодательного поля и христианской этики", - сказал собеседник агентства.Он также отметил, что Основы социальной концепции РПЦ и другие основополагающие документы Церкви "исключают участие в политической жизни клира, ведь Церковь должна быть вне политической жизни, которая всегда разделяет общество по партийному признаку"."Важно не забывать, что позицию Церкви не может выражать ни одна политическая партия, ведь верующие люди есть в каждой из них. Двери храмов были и остаются открыты для представителей любой партии", - заключил собеседник агентства.Ранее Кормухин отметил в беседе с РИА Новости, что рассчитывает на поддержку "традиционалистского большинства в России", причем не только православных верующих, но и представителей других конфессий, а финансирование, которое понадобится для проведения избирательной кампании, планируется собрать, "обратившись к людям".Он уточнил, что в предвыборной программе движения провозглашается отказ от общества потребления и "фальшивых ценностей", к которым авторы относят толерантность, политкорректность, феминизм и ЛГБТ-идеологию. Землю и недра предлагается сделать общенародной собственностью, а экономика, по мнению авторов, не должна служить "кучке олигархов". Также в планах – "отказ от долларизации", "болонской системы" и переход к "ресурсосберегающему экологичному народному хозяйству".Движение "Сорок сороков", по информации на сайте организации, занимается поддержкой православных, просветительских, спортивных и благотворительных инициатив. Широкой публике оно известно по акциям в защиту чувств верующих.
https://ria.ru/20210425/politika-1729876505.html
https://ria.ru/20210311/tserkov-1600795576.html
https://ria.ru/20200116/1563506063.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_c7a639aff874a420c2306c395a173040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
русская православная церковь

В РПЦ поддержали политическую активность движения "Сорок сороков"

11:54 28.04.2021 (обновлено: 13:44 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В РПЦ поддерживают политическую активность мирян, "если она не выходит за рамки закона и христианской этики", заявил РИА Новости источник в Московской патриархии, комментируя заявление лидера православного движения "Сорок сороков" Андрея Кормухина о том, что он планирует выдвигаться на выборы в Госдуму.
Ранее Кормухин, известный акциями в защиту чувств верующих, сообщил РИА Новости, что члены движения планируют выдвигаться на выборы в Госдуму в составе партии "Российский общенародный союз", с которым движение "Сорок сороков" заключило соответствующее соглашение. Он отметил, что сам планирует идти в Госдуму как независимый кандидат, скорее всего, по Одинцовскому округу, чтобы противопоставить свою кандидатуру Оксане Пушкиной, мировоззрение которой он не разделяет, поскольку отстаивает традиционные ценности.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 18:41Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл рассказал о своем участии в событиях 1993 года
"Небезразличие мирян к участию в общественно-политической жизни можно только приветствовать. Мы поддерживаем политические инициативы мирян любого спектра, главное, чтобы они не выходили за рамки законодательного поля и христианской этики", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что Основы социальной концепции РПЦ и другие основополагающие документы Церкви "исключают участие в политической жизни клира, ведь Церковь должна быть вне политической жизни, которая всегда разделяет общество по партийному признаку".
"Важно не забывать, что позицию Церкви не может выражать ни одна политическая партия, ведь верующие люди есть в каждой из них. Двери храмов были и остаются открыты для представителей любой партии", - заключил собеседник агентства.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 16:15Религия и мировоззрение
Участие в политической борьбе недопустимо для духовенства, заявили в РПЦ
Ранее Кормухин отметил в беседе с РИА Новости, что рассчитывает на поддержку "традиционалистского большинства в России", причем не только православных верующих, но и представителей других конфессий, а финансирование, которое понадобится для проведения избирательной кампании, планируется собрать, "обратившись к людям".
Он уточнил, что в предвыборной программе движения провозглашается отказ от общества потребления и "фальшивых ценностей", к которым авторы относят толерантность, политкорректность, феминизм и ЛГБТ-идеологию. Землю и недра предлагается сделать общенародной собственностью, а экономика, по мнению авторов, не должна служить "кучке олигархов". Также в планах – "отказ от долларизации", "болонской системы" и переход к "ресурсосберегающему экологичному народному хозяйству".
Движение "Сорок сороков", по информации на сайте организации, занимается поддержкой православных, просветительских, спортивных и благотворительных инициатив. Широкой публике оно известно по акциям в защиту чувств верующих.
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 16.01.2020
16 января 2020, 17:09Религия и мировоззрение
Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства
 
Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05Врач рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья
03:58СМИ: американские сенаторы одобряют идею о встрече Путина и Байдена
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
00:40AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
Лента новостейМолния