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Лавров рассказал о последствиях изменения Минских соглашений
Лавров рассказал о последствиях изменения Минских соглашений
Изменение последовательности минского комплекса мер по урегулированию на Украине приведет к резне в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:24
2021-04-28T10:59
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
сергей лавров
украина
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Изменение последовательности минского комплекса мер по урегулированию на Украине приведет к резне в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, Запад продолжает попытки убедить Россию о необходимости смягчения минских договоренностей или смены последовательности выполнения комплекса мер.По его словам, Запад не может или не хочет заставить Киев выполнить минские договоренности строго в той последовательности, которая не подлежит двоякому толкованию."И контроль над границей - это самый последний шаг, когда уже у этих территорий будет особый статус, закрепленный в конституции Украины, когда на этих территориях состоятся свободные выборы, которые должны быть признаны таковыми ОБСЕ, и так далее", - напомнил министр.Он также подчеркнул, что необходима и полная амнистия, а не индивидуальная для тех, кто не совершал каких-то тяжких преступлений."Минские договоренности предполагают полное амнистирование всех, кто участвовал в боевых действиях с обеих сторон, без какого-либо там переходного правосудия, о чем начинают сейчас говорить наши западные коллеги", - добавил Лавров.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым &gt;&gt;
https://ria.ru/20210428/donbass-1730238371.html
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россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, сергей лавров, украина

Лавров рассказал о последствиях изменения Минских соглашений

10:24 28.04.2021 (обновлено: 10:59 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Тегеране
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Изменение последовательности минского комплекса мер по урегулированию на Украине приведет к резне в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, Запад продолжает попытки убедить Россию о необходимости смягчения минских договоренностей или смены последовательности выполнения комплекса мер.
"Зеленский (говорит), мне не нравится, ну если будет только все наоборот: сначала мы возьмем под полный контроль эту территорию, включая границу с Россией, ну а там разберемся и с выборами, и с амнистией, и вообще со всем, что там должно, с особым статусом этих территорий… Понятно, что если они сделали бы так, если бы им кто-то позволил бы сделать так, то там была бы резня по большому счету", - сказал Лавров.
По его словам, Запад не может или не хочет заставить Киев выполнить минские договоренности строго в той последовательности, которая не подлежит двоякому толкованию.
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"И контроль над границей - это самый последний шаг, когда уже у этих территорий будет особый статус, закрепленный в конституции Украины, когда на этих территориях состоятся свободные выборы, которые должны быть признаны таковыми ОБСЕ, и так далее", - напомнил министр.
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Он также подчеркнул, что необходима и полная амнистия, а не индивидуальная для тех, кто не совершал каких-то тяжких преступлений.
"Минские договоренности предполагают полное амнистирование всех, кто участвовал в боевых действиях с обеих сторон, без какого-либо там переходного правосудия, о чем начинают сейчас говорить наши западные коллеги", - добавил Лавров.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
 
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