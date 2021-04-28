https://ria.ru/20210428/reznya-1730261078.html

Лавров рассказал о последствиях изменения Минских соглашений

Лавров рассказал о последствиях изменения Минских соглашений

Изменение последовательности минского комплекса мер по урегулированию на Украине приведет к резне в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:24

2021-04-28T10:24

2021-04-28T10:59

россия

ситуация в днр и лнр

донбасс

сергей лавров

украина

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Изменение последовательности минского комплекса мер по урегулированию на Украине приведет к резне в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, Запад продолжает попытки убедить Россию о необходимости смягчения минских договоренностей или смены последовательности выполнения комплекса мер.По его словам, Запад не может или не хочет заставить Киев выполнить минские договоренности строго в той последовательности, которая не подлежит двоякому толкованию."И контроль над границей - это самый последний шаг, когда уже у этих территорий будет особый статус, закрепленный в конституции Украины, когда на этих территориях состоятся свободные выборы, которые должны быть признаны таковыми ОБСЕ, и так далее", - напомнил министр.Он также подчеркнул, что необходима и полная амнистия, а не индивидуальная для тех, кто не совершал каких-то тяжких преступлений."Минские договоренности предполагают полное амнистирование всех, кто участвовал в боевых действиях с обеих сторон, без какого-либо там переходного правосудия, о чем начинают сейчас говорить наши западные коллеги", - добавил Лавров.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>

https://ria.ru/20210428/donbass-1730238371.html

https://ria.ru/20210427/format-1730168179.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, сергей лавров, украина