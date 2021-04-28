https://ria.ru/20210428/regiony-1730349160.html

В Совфеде прокомментировали идею укрупнения регионов

В Совфеде прокомментировали идею укрупнения регионов

Укрупнение российских регионов возможно только после очень серьёзной аналитической работы, без "кавалерийских наскоков" и лишь при согласии населения... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T16:47

2021-04-28T16:47

2021-04-28T16:47

россия

марат хуснуллин

совет федерации рф

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Укрупнение российских регионов возможно только после очень серьёзной аналитической работы, без "кавалерийских наскоков" и лишь при согласии населения соответствующих субъектов федерации, заявил РИА Новости сенатор Анатолий Широков.Во вторник, выступая на XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что, по его личному мнению, в стране слишком много регионов и их число следовало бы сократить. Представитель Хуснуллина уточнил РИА Новости, что вопрос объединения регионов на площадке правительства не обсуждается и не рассматривается. Укрупнение регионов в России возможно, в некоторых случаях это даже будет экономически целесообразно, но только в случае соответствующей инициативы со стороны жителей конкретных субъектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нужна очень серьезная экспертная площадка, очень серьезная аналитическая работа плюс воля граждан, проживающих в тех регионах, которые могут быть укрупнены", - сказал сенатор.Как отметил Широков, в настоящее время все субъекты Федерации перечислены в конституции. "Число регионов - это конституционная норма, и менять ее нужно очень аккуратно, без кавалерийских наскоков и только после работы с населением", - убеждён он.При этом он добавил, что Хуснуллин является опытным хозяйственником, привнесшим в отрасль очень много "энергии", работу которого очень высоко оценивают как губернаторы и главы законодательных собраний, так и Совет Федерации."Но самое главное, что быть укрупнению регионов или нет - это должны сказать сами люди", - подчеркнул Широков.

https://ria.ru/20210428/ukrupnenie-1730298304.html

https://ria.ru/20210428/regiony-1730339976.html

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россия, марат хуснуллин, совет федерации рф, дмитрий песков, политика