https://ria.ru/20210428/regiony-1730349160.html
В Совфеде прокомментировали идею укрупнения регионов
В Совфеде прокомментировали идею укрупнения регионов
Укрупнение российских регионов возможно только после очень серьёзной аналитической работы, без "кавалерийских наскоков" и лишь при согласии населения... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T16:47
2021-04-28T16:47
2021-04-28T16:47
россия
марат хуснуллин
совет федерации рф
дмитрий песков
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Укрупнение российских регионов возможно только после очень серьёзной аналитической работы, без "кавалерийских наскоков" и лишь при согласии населения соответствующих субъектов федерации, заявил РИА Новости сенатор Анатолий Широков.Во вторник, выступая на XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что, по его личному мнению, в стране слишком много регионов и их число следовало бы сократить. Представитель Хуснуллина уточнил РИА Новости, что вопрос объединения регионов на площадке правительства не обсуждается и не рассматривается. Укрупнение регионов в России возможно, в некоторых случаях это даже будет экономически целесообразно, но только в случае соответствующей инициативы со стороны жителей конкретных субъектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нужна очень серьезная экспертная площадка, очень серьезная аналитическая работа плюс воля граждан, проживающих в тех регионах, которые могут быть укрупнены", - сказал сенатор.Как отметил Широков, в настоящее время все субъекты Федерации перечислены в конституции. "Число регионов - это конституционная норма, и менять ее нужно очень аккуратно, без кавалерийских наскоков и только после работы с населением", - убеждён он.При этом он добавил, что Хуснуллин является опытным хозяйственником, привнесшим в отрасль очень много "энергии", работу которого очень высоко оценивают как губернаторы и главы законодательных собраний, так и Совет Федерации."Но самое главное, что быть укрупнению регионов или нет - это должны сказать сами люди", - подчеркнул Широков.
https://ria.ru/20210428/ukrupnenie-1730298304.html
https://ria.ru/20210428/regiony-1730339976.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, марат хуснуллин, совет федерации рф, дмитрий песков, политика
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Укрупнение российских регионов возможно только после очень серьёзной аналитической работы, без "кавалерийских наскоков" и лишь при согласии населения соответствующих субъектов федерации, заявил РИА Новости сенатор Анатолий Широков.
Во вторник, выступая на XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
заявил, что, по его личному мнению, в стране слишком много регионов и их число следовало бы сократить. Представитель Хуснуллина уточнил РИА Новости, что вопрос объединения регионов на площадке правительства не обсуждается и не рассматривается. Укрупнение регионов в России
возможно, в некоторых случаях это даже будет экономически целесообразно, но только в случае соответствующей инициативы со стороны жителей конкретных субъектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Нужна очень серьезная экспертная площадка, очень серьезная аналитическая работа плюс воля граждан, проживающих в тех регионах, которые могут быть укрупнены", - сказал сенатор.
Как отметил Широков, в настоящее время все субъекты Федерации перечислены в конституции. "Число регионов - это конституционная норма, и менять ее нужно очень аккуратно, без кавалерийских наскоков и только после работы с населением", - убеждён он.
При этом он добавил, что Хуснуллин является опытным хозяйственником, привнесшим в отрасль очень много "энергии", работу которого очень высоко оценивают как губернаторы и главы законодательных собраний, так и Совет Федерации
.
"Но самое главное, что быть укрупнению регионов или нет - это должны сказать сами люди", - подчеркнул Широков.