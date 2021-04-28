https://ria.ru/20210428/regiony-1730339976.html

Эксперт назвал возможные плюсы объединения регионов

Эксперт назвал возможные плюсы объединения регионов

Укрупнение ряда российских регионов целесообразно с экономической точки зрения, но такие вопросы должны решаться на референдуме в самих субъектах, заявил РИА... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T16:08

2021-04-28T16:08

2021-04-28T16:15

марат баширов

общество

политика

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Укрупнение ряда российских регионов целесообразно с экономической точки зрения, но такие вопросы должны решаться на референдуме в самих субъектах, заявил РИА Новости политолог Марат Баширов, комментируя слова вице-премьера Марата Хуснуллина.Во вторник, выступая на XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, Хуснуллин заявил, что, по его личному мнению, в стране слишком много регионов и их число следовало бы сократить. Представитель Хуснуллина уточнил РИА Новости, что вопрос объединения регионов на площадке правительства не обсуждается и не рассматривается. Он пояснил, что вице-премьер лишь подчеркнул важность создания равных возможностей для развития населенных пунктов вне зависимости от административного деления и природных ресурсов.Баширов объяснил такую позицию чиновника. По его словам, с точки зрения федерации управлять крупными регионами, развивать их гораздо легче в части администрирования и расходования бюджетов. "Маленький регион, за исключением нефтегазовых, это всегда дотационный регион, они сами не зарабатывают. Когда их присоединяют к крупному региону, соответственно, выравниваются возможности. Теряют чиновники, это правда, но люди получают горазда больше", - отметил политолог.При этом, отметил эксперт, при объединение регионов обязательно нужно учитывать особенности национального характера, мнение жителей каждого отдельного субъекта. "Такие объединения (происходят) только через референдум. Надо разъяснять вначале плюсы, надо давать гарантии", - отметил он.Баширов назвал территории, объединить которые, на его взгляд, было бы целесообразно с экономической точки зрения. "ЕАО граничит с крупных серьезным Хабаровским краем, почему не присоединить?" - отметил он. Политолог также привел в пример Курганскую область, которую можно было бы присоединить к Челябинской или Свердловской области. Баширов вспомнил и об инициированном в прошлом году процессе объединения НАО и Архангельской области, который был заморожен."Нужно посмотреть на все дотационные регионы", - считает он."Он (Хуснуллин - ред.) просто честный и откровенный чиновник, который сказал правду. Это личное мнение человека, который честно относится к своей работе и говорит о тех проблемах, которые существуют", - заключил политолог.

https://ria.ru/20210428/ukrupnenie-1730298304.html

https://ria.ru/20200513/1571374845.html

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марат баширов, общество, политика