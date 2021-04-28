https://ria.ru/20210428/razdrazhitelnost-1730234619.html

Названы возможные причины раздражительности

Названы возможные причины раздражительности

Головные боли, раздражительность и неврозы могут быть побочным эффектом долгого онлайн-общения и видеоконференций. Как уберечь нервную систему от таких проблем, РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T02:11

2021-04-28T02:11

2021-04-28T02:11

ирина хвингия

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Головные боли, раздражительность и неврозы могут быть побочным эффектом долгого онлайн-общения и видеоконференций. Как уберечь нервную систему от таких проблем, рассказала в интервью радио Sputnik нейропсихолог Ирина Хвингия.Регулярная перегрузка зрительного анализатора в результате долгих видеоконференций может негативно повлиять на состояние здоровья и стать причиной серьезных недомоганий, отметила нейропсихолог.По ее словам, чрезмерное напряжение может стать причиной приступов головокружения и даже носовых кровотечений.Конечно, до этого лучше не доводить: нейропсихолог посоветовала при возможности во время онлайн-общения ограничивать нагрузку на глаза."В каких-то видеоконференциях возможно выключить видео, но оставить звук и отвернуться от экрана, чтобы дать возможность хоть немного глазам отдохнуть, в каких-то нет. Самое главное ‒ понимать, что несколько часов подряд перед экраном находиться нельзя", ‒ отметила Ирина Хвингия.После завершения рабочего или учебного дня с его долгими видеоконференциями не "ныряйте" сразу в соцсети ‒ дайте глазам и голове отдохнуть, советует нейропсихолог. Нужно также побольше гулять, дышать свежим воздухом, тем более что сейчас погода уже чаще всего позволяет это сделать, заключила Ирина Хвингия в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210409/depressiya-1727468630.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина хвингия, общество