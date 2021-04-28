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Названы возможные причины раздражительности
Названы возможные причины раздражительности
Головные боли, раздражительность и неврозы могут быть побочным эффектом долгого онлайн-общения и видеоконференций. Как уберечь нервную систему от таких проблем, РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T02:11
2021-04-28T02:11
ирина хвингия
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Головные боли, раздражительность и неврозы могут быть побочным эффектом долгого онлайн-общения и видеоконференций. Как уберечь нервную систему от таких проблем, рассказала в интервью радио Sputnik нейропсихолог Ирина Хвингия.Регулярная перегрузка зрительного анализатора в результате долгих видеоконференций может негативно повлиять на состояние здоровья и стать причиной серьезных недомоганий, отметила нейропсихолог.По ее словам, чрезмерное напряжение может стать причиной приступов головокружения и даже носовых кровотечений.Конечно, до этого лучше не доводить: нейропсихолог посоветовала при возможности во время онлайн-общения ограничивать нагрузку на глаза."В каких-то видеоконференциях возможно выключить видео, но оставить звук и отвернуться от экрана, чтобы дать возможность хоть немного глазам отдохнуть, в каких-то нет. Самое главное ‒ понимать, что несколько часов подряд перед экраном находиться нельзя", ‒ отметила Ирина Хвингия.После завершения рабочего или учебного дня с его долгими видеоконференциями не "ныряйте" сразу в соцсети ‒ дайте глазам и голове отдохнуть, советует нейропсихолог. Нужно также побольше гулять, дышать свежим воздухом, тем более что сейчас погода уже чаще всего позволяет это сделать, заключила Ирина Хвингия в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210409/depressiya-1727468630.html
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ирина хвингия, общество

Названы возможные причины раздражительности

02:11 28.04.2021
 
© Fotolia / dundanimРассерженная женщина
Рассерженная женщина - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Fotolia / dundanim
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Головные боли, раздражительность и неврозы могут быть побочным эффектом долгого онлайн-общения и видеоконференций. Как уберечь нервную систему от таких проблем, рассказала в интервью радио Sputnik нейропсихолог Ирина Хвингия.
Регулярная перегрузка зрительного анализатора в результате долгих видеоконференций может негативно повлиять на состояние здоровья и стать причиной серьезных недомоганий, отметила нейропсихолог.
"Если мы с вами смотрим видеоконференцию через Zoom или Skype, то идет перегрузка зрительного анализатора с двух сторон. При перегрузке зрительного анализатора человек становится более раздражительным, у него падает работоспособность, сложнее переключаться с задачи на задачу, он быстрее устает от выполнения каждой задачи, утром просыпается уже уставшим, сколько бы часов ни проспал. Это первый признак невроза", ‒ предупредила Ирина Хвингия.
По ее словам, чрезмерное напряжение может стать причиной приступов головокружения и даже носовых кровотечений.
Конечно, до этого лучше не доводить: нейропсихолог посоветовала при возможности во время онлайн-общения ограничивать нагрузку на глаза.
"В каких-то видеоконференциях возможно выключить видео, но оставить звук и отвернуться от экрана, чтобы дать возможность хоть немного глазам отдохнуть, в каких-то нет. Самое главное ‒ понимать, что несколько часов подряд перед экраном находиться нельзя", ‒ отметила Ирина Хвингия.
После завершения рабочего или учебного дня с его долгими видеоконференциями не "ныряйте" сразу в соцсети ‒ дайте глазам и голове отдохнуть, советует нейропсихолог. Нужно также побольше гулять, дышать свежим воздухом, тем более что сейчас погода уже чаще всего позволяет это сделать, заключила Ирина Хвингия в интервью радио Sputnik.
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