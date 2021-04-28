https://ria.ru/20210428/razdrazhitelnost-1730234619.html
Названы возможные причины раздражительности
Названы возможные причины раздражительности
Головные боли, раздражительность и неврозы могут быть побочным эффектом долгого онлайн-общения и видеоконференций. Как уберечь нервную систему от таких проблем, РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T02:11
2021-04-28T02:11
2021-04-28T02:11
ирина хвингия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149321/14/1493211476_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_27296786edb788dae7086aba26141176.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Головные боли, раздражительность и неврозы могут быть побочным эффектом долгого онлайн-общения и видеоконференций. Как уберечь нервную систему от таких проблем, рассказала в интервью радио Sputnik нейропсихолог Ирина Хвингия.Регулярная перегрузка зрительного анализатора в результате долгих видеоконференций может негативно повлиять на состояние здоровья и стать причиной серьезных недомоганий, отметила нейропсихолог.По ее словам, чрезмерное напряжение может стать причиной приступов головокружения и даже носовых кровотечений.Конечно, до этого лучше не доводить: нейропсихолог посоветовала при возможности во время онлайн-общения ограничивать нагрузку на глаза."В каких-то видеоконференциях возможно выключить видео, но оставить звук и отвернуться от экрана, чтобы дать возможность хоть немного глазам отдохнуть, в каких-то нет. Самое главное ‒ понимать, что несколько часов подряд перед экраном находиться нельзя", ‒ отметила Ирина Хвингия.После завершения рабочего или учебного дня с его долгими видеоконференциями не "ныряйте" сразу в соцсети ‒ дайте глазам и голове отдохнуть, советует нейропсихолог. Нужно также побольше гулять, дышать свежим воздухом, тем более что сейчас погода уже чаще всего позволяет это сделать, заключила Ирина Хвингия в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210409/depressiya-1727468630.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/149321/14/1493211476_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_e27b80b3d3c7b4855d7685bf1c12a441.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина хвингия, общество
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Головные боли, раздражительность и неврозы могут быть побочным эффектом долгого онлайн-общения и видеоконференций. Как уберечь нервную систему от таких проблем, рассказала в интервью радио Sputnik
нейропсихолог Ирина Хвингия
.
Регулярная перегрузка зрительного анализатора в результате долгих видеоконференций может негативно повлиять на состояние здоровья и стать причиной серьезных недомоганий, отметила нейропсихолог.
"Если мы с вами смотрим видеоконференцию через Zoom или Skype, то идет перегрузка зрительного анализатора с двух сторон. При перегрузке зрительного анализатора человек становится более раздражительным, у него падает работоспособность, сложнее переключаться с задачи на задачу, он быстрее устает от выполнения каждой задачи, утром просыпается уже уставшим, сколько бы часов ни проспал. Это первый признак невроза", ‒ предупредила Ирина Хвингия.
По ее словам, чрезмерное напряжение может стать причиной приступов головокружения и даже носовых кровотечений.
Конечно, до этого лучше не доводить: нейропсихолог посоветовала при возможности во время онлайн-общения ограничивать нагрузку на глаза.
"В каких-то видеоконференциях возможно выключить видео, но оставить звук и отвернуться от экрана, чтобы дать возможность хоть немного глазам отдохнуть, в каких-то нет. Самое главное ‒ понимать, что несколько часов подряд перед экраном находиться нельзя", ‒ отметила Ирина Хвингия.
После завершения рабочего или учебного дня с его долгими видеоконференциями не "ныряйте" сразу в соцсети ‒ дайте глазам и голове отдохнуть, советует нейропсихолог. Нужно также побольше гулять, дышать свежим воздухом, тем более что сейчас погода уже чаще всего позволяет это сделать, заключила Ирина Хвингия в интервью радио Sputnik.