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Онколог объяснил, почему рак чаще выявляют на последней стадии
Онколог объяснил, почему рак чаще выявляют на последней стадии
Онколог Михаил Мяснянкин в беседе с Пятым каналом объяснил, почему рак чаще всего выявляют на последней стадии. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T21:14
2021-04-28T22:28
михаил мяснянкин
онкология
здоровье
общество
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Онколог Михаил Мяснянкин в беседе с Пятым каналом объяснил, почему рак чаще всего выявляют на последней стадии.Мяснянкин рекомендовал вовремя обследоваться, проходить диспансеризацию и обращать внимание на различные симптомы. Первые признаки заболевания проявляются еще на той стадии, когда есть шанс спастись, отметил врач."Конечно, есть и агрессивные виды опухолей. Но и их реально диагностировать и лечить в незапущенном состоянии", — подытожил медик.
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михаил мяснянкин, онкология, здоровье, общество

Онколог объяснил, почему рак чаще выявляют на последней стадии

21:14 28.04.2021 (обновлено: 22:28 28.04.2021)
 
© Pixabay / Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Pixabay / Pixabay / marionbrun
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Онколог Михаил Мяснянкин в беседе с Пятым каналом объяснил, почему рак чаще всего выявляют на последней стадии.
"Проблема "запущенных" пациентов в том, что они умышленно игнорируют болезненные симптомы долгие годы. <…> Человек предпочитает проглотить таблетку, чем признать, что с ним что-то не так", — сказал специалист.
Мяснянкин рекомендовал вовремя обследоваться, проходить диспансеризацию и обращать внимание на различные симптомы. Первые признаки заболевания проявляются еще на той стадии, когда есть шанс спастись, отметил врач.
"Конечно, есть и агрессивные виды опухолей. Но и их реально диагностировать и лечить в незапущенном состоянии", — подытожил медик.
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