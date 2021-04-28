https://ria.ru/20210428/rak-1730394278.html

Онколог объяснил, почему рак чаще выявляют на последней стадии

Онколог объяснил, почему рак чаще выявляют на последней стадии

Онколог Михаил Мяснянкин в беседе с Пятым каналом объяснил, почему рак чаще всего выявляют на последней стадии. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T21:14

2021-04-28T21:14

2021-04-28T22:28

михаил мяснянкин

онкология

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_0:95:1921:1175_1920x0_80_0_0_f36ed88586b9b00fb73ab94448579aa9.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Онколог Михаил Мяснянкин в беседе с Пятым каналом объяснил, почему рак чаще всего выявляют на последней стадии.Мяснянкин рекомендовал вовремя обследоваться, проходить диспансеризацию и обращать внимание на различные симптомы. Первые признаки заболевания проявляются еще на той стадии, когда есть шанс спастись, отметил врач."Конечно, есть и агрессивные виды опухолей. Но и их реально диагностировать и лечить в незапущенном состоянии", — подытожил медик.

https://radiosputnik.ria.ru/20210427/plastika-1730160558.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мяснянкин, онкология, здоровье, общество