https://ria.ru/20210428/rak-1730394278.html
Онколог объяснил, почему рак чаще выявляют на последней стадии
Онколог объяснил, почему рак чаще выявляют на последней стадии
Онколог Михаил Мяснянкин в беседе с Пятым каналом объяснил, почему рак чаще всего выявляют на последней стадии. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T21:14
2021-04-28T21:14
2021-04-28T22:28
михаил мяснянкин
онкология
здоровье
общество
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Онколог Михаил Мяснянкин в беседе с Пятым каналом объяснил, почему рак чаще всего выявляют на последней стадии.Мяснянкин рекомендовал вовремя обследоваться, проходить диспансеризацию и обращать внимание на различные симптомы. Первые признаки заболевания проявляются еще на той стадии, когда есть шанс спастись, отметил врач."Конечно, есть и агрессивные виды опухолей. Но и их реально диагностировать и лечить в незапущенном состоянии", — подытожил медик.
https://radiosputnik.ria.ru/20210427/plastika-1730160558.html
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михаил мяснянкин, онкология, здоровье, общество