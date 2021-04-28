https://ria.ru/20210428/proisshestviya-1730382197.html

Дело блогера Mellstroy об избиении девушки на стриме передали в суд

Дело блогера Mellstroy об избиении девушки на стриме передали в суд

Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении блогера Mellstroy, который в октябре 2020 года избил девушку во время стрима из "Москва-Сити",... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T19:13

2021-04-28T19:13

2021-04-28T20:32

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении блогера Mellstroy, который в октябре 2020 года избил девушку во время стрима из "Москва-Сити", сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.В октябре 2020 года сообщалось, что полиция возбудила дело по факту нанесения травм девушке, которую блогер Андрей Бурим (Mellstroy) бил лицом об стол в "Москва-Сити", транслируя это в прямом эфире в YouTube. Модель Алена Ефремова в соцсетях написала, что стример сломал ей челюсть. Впоследствии медэкспертиза показала, что девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга."Пресненской межрайонной прокуратурой Москвы утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 23-летнего безработного жителя Москвы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 (побои) УК РФ. Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По версии следствия, 19 октября 2020 года мужчина в апартаментах в башне "Москва" в ходе проведения прямой трансляции на одном из видеохостингов из хулиганских побуждений умышленно схватил левой рукой сзади за шею потерпевшую, после чего не менее шести раз ударил ее левой стороной лица об поверхность стола. После этого обвиняемый с силой оттолкнул девушку от себя, в результате чего она упала на пол.Накануне суд приговорил блогера Станислава Решетняка (Reeflay) по делу о смерти девушки во время прямой трансляции в интернете к шести годам колонии.

https://ria.ru/20210427/sud-1730196830.html

https://ria.ru/20210128/strim-1595049759.html

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россия, youtube, москва, происшествия