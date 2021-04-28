https://ria.ru/20210428/prizrak-1730237775.html

В Австралии на берег выбросило "таинственную" лодку-призрак

В Австралии на берег выбросило "таинственную" лодку-призрак

В Австралии на берег выбросило "таинственную" лодку-призрак, об этом сообщает издание NZ Herald. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T05:25

2021-04-28T05:25

2021-04-28T13:30

новая зеландия

австралия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730248950_0:68:730:479_1920x0_80_0_0_49299320b6b725a9d25efda674875469.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Австралии на берег выбросило "таинственную" лодку-призрак, об этом сообщает издание NZ Herald.Ее нашли в бухте Варата в штате Виктория. Как сообщила местная полиция, "очень странное" судно покрыто ракушками.Позднее выяснилось, что лодка оказалась исследовательским беспилотником Saildrone, одним из трех запущенных калифорнийской компанией в 2019 году в Новой Зеландии для проведения научных исследований в Южном полушарии.В конце 2019-го ее сигнал потеряли. Ученые решили, что дрон столкнулся с айсбергом в районе Южной Америки. Однако оказалось, что судно дрейфовало 18 месяцев, пока его не выбросило на австралийский берег.Беспилотники Saildrone весят 450 килограммов, их длина составляет семь метров.

https://ria.ru/20200905/primore-1576811826.html

новая зеландия

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая зеландия, австралия, в мире