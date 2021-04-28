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В Австралии на берег выбросило "таинственную" лодку-призрак
В Австралии на берег выбросило "таинственную" лодку-призрак
В Австралии на берег выбросило "таинственную" лодку-призрак, об этом сообщает издание NZ Herald. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T05:25
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Австралии на берег выбросило "таинственную" лодку-призрак, об этом сообщает издание NZ Herald.Ее нашли в бухте Варата в штате Виктория. Как сообщила местная полиция, "очень странное" судно покрыто ракушками.Позднее выяснилось, что лодка оказалась исследовательским беспилотником Saildrone, одним из трех запущенных калифорнийской компанией в 2019 году в Новой Зеландии для проведения научных исследований в Южном полушарии.В конце 2019-го ее сигнал потеряли. Ученые решили, что дрон столкнулся с айсбергом в районе Южной Америки. Однако оказалось, что судно дрейфовало 18 месяцев, пока его не выбросило на австралийский берег.Беспилотники Saildrone весят 450 килограммов, их длина составляет семь метров.
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новая зеландия, австралия, в мире

В Австралии на берег выбросило "таинственную" лодку-призрак

05:25 28.04.2021 (обновлено: 13:30 28.04.2021)
 
© Фото : State Government of VictoriaЛодка, выброшенная на берег в бухте Варата в штате Виктория, Австралия
Лодка, выброшенная на берег в бухте Варата в штате Виктория, Австралия - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : State Government of Victoria
Лодка, выброшенная на берег в бухте Варата в штате Виктория, Австралия
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Австралии на берег выбросило "таинственную" лодку-призрак, об этом сообщает издание NZ Herald.
Ее нашли в бухте Варата в штате Виктория. Как сообщила местная полиция, "очень странное" судно покрыто ракушками.
Позднее выяснилось, что лодка оказалась исследовательским беспилотником Saildrone, одним из трех запущенных калифорнийской компанией в 2019 году в Новой Зеландии для проведения научных исследований в Южном полушарии.
В конце 2019-го ее сигнал потеряли. Ученые решили, что дрон столкнулся с айсбергом в районе Южной Америки. Однако оказалось, что судно дрейфовало 18 месяцев, пока его не выбросило на австралийский берег.
Беспилотники Saildrone весят 450 килограммов, их длина составляет семь метров.
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