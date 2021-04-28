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Псаки напугал "призрак" Линкольна

Псаки напугал "призрак" Линкольна

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прервала свое выступление из-за скрипа, который в шутку списала на призрак 16-го президента США Авраама Линкольна. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T04:22

2021-04-28T04:22

2021-04-28T12:53

дженнифер псаки

авраам линкольн

сша

в мире

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прервала свое выступление из-за скрипа, который в шутку списала на призрак 16-го президента США Авраама Линкольна.Громкий звук раздался во время традиционного брифинга для журналистов. На опубликованных в Сети кадрах заметно, что сначала пресс-секретарь испугалась."Не бойтесь. Не исключено, что это бродит дух Линкольна", — заявила она, продолжив выступление.Псаки уже не раз становилась объектом критики и пародий, еще когда была главой пресс-службы Госдепа, — во многом благодаря оговоркам и ошибкам, которые допускала при обсуждении вопросов мировой политики.На посту пресс-секретаря Белого дома она уже успела отметиться несколькими высказываниями: например, перепутала Космические силы (Space Force) и президентский самолет (Air Force One), а при перечислении обвинений в адрес Москвы призналась, что "потеряла мысль".

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дженнифер псаки, авраам линкольн, сша, в мире