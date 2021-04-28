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Псаки напугал "призрак" Линкольна
Псаки напугал "призрак" Линкольна
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прервала свое выступление из-за скрипа, который в шутку списала на призрак 16-го президента США Авраама Линкольна. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T04:22
2021-04-28T04:22
2021-04-28T12:53
дженнифер псаки
авраам линкольн
сша
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прервала свое выступление из-за скрипа, который в шутку списала на призрак 16-го президента США Авраама Линкольна.Громкий звук раздался во время традиционного брифинга для журналистов. На опубликованных в Сети кадрах заметно, что сначала пресс-секретарь испугалась."Не бойтесь. Не исключено, что это бродит дух Линкольна", — заявила она, продолжив выступление.Псаки уже не раз становилась объектом критики и пародий, еще когда была главой пресс-службы Госдепа, — во многом благодаря оговоркам и ошибкам, которые допускала при обсуждении вопросов мировой политики.На посту пресс-секретаря Белого дома она уже успела отметиться несколькими высказываниями: например, перепутала Космические силы (Space Force) и президентский самолет (Air Force One), а при перечислении обвинений в адрес Москвы призналась, что "потеряла мысль".
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РИА Новости
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дженнифер псаки, авраам линкольн, сша, в мире
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости
. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прервала свое выступление из-за скрипа, который в шутку списала на призрак 16-го президента США Авраама Линкольна
.
Громкий звук раздался во время традиционного брифинга для журналистов. На опубликованных в Сети кадрах заметно, что сначала пресс-секретарь испугалась.
"Не бойтесь. Не исключено, что это бродит дух Линкольна", — заявила она, продолжив выступление.
Псаки уже не раз становилась объектом критики и пародий, еще когда была главой пресс-службы Госдепа, — во многом благодаря оговоркам и ошибкам, которые допускала при обсуждении вопросов мировой политики.
На посту пресс-секретаря Белого дома она уже успела отметиться несколькими высказываниями: например, перепутала Космические силы (Space Force) и президентский самолет (Air Force One), а при перечислении обвинений в адрес Москвы
призналась, что "потеряла мысль".