https://ria.ru/20210428/privivka-1730292586.html
На Украине женщину парализовало после прививки от коронавируса
На Украине женщину парализовало после прививки от коронавируса
Женщину в Киеве парализовало после вакцинации от коронавируса препаратом CoviShield, разработанным компанией AstraZeneca, комиссия выясняет, связана ли прививка РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T12:34
2021-04-28T12:34
2021-04-28T12:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
astrazeneca
южная корея
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 28 апр – РИА Новости. Женщину в Киеве парализовало после вакцинации от коронавируса препаратом CoviShield, разработанным компанией AstraZeneca, комиссия выясняет, связана ли прививка с параличом, сообщает сайт передачи "Телевизионная служба новостей" (ТСН), которая идет на канале "1+1"."Ольга почти месяц прикована к постели. Все, что ниже рук она не чувствует. Женщина привилась препаратом CoviShield. На второй день поднялась температура. На третий ее парализовало. Ольге диагностировали миелит - воспаление спинного мозга. Это заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекции не нашли", - говорится в сообщении.Заведующий отделом нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Павел Дьяченко заявил, что не исключает связь паралича с вакцинацией. Такие предположения он сделал, потому что в авторитетных медицинских журналах были публикации, где ученые рассматривали случаи поперечного миелита после вакцинации.По данным СМИ, случаев паралича после вакцинации - не более сотни на миллионы привитых по всему миру, ученые продолжают изучать, может ли вакцина вызвать паралич. На Украине каждый сложный случай изучает специальная комиссия, только она может дать окончательное заключение.Ранее кабмин Украины определил размер финансовой компенсации, которую украинцы будут получать в случае инвалидности или смерти человека в результате вакцинации против коронавируса. В случае смерти человека его родственники получат более 1,7 миллиона гривен (около 61,3 тысячи долларов) компенсации. В то же время выплаты в связи с получением инвалидности будут зависеть от группы: для людей с инвалидностью I группы — 681 тысяча гривен (около 24,5 тысячи долларов); для людей с инвалидностью II группы — 794 тысячи гривен (около 28,6 тысячи долларов); для людей с инвалидностью III группы — 908 тысяч гривен (около 32,7 тысячи долларов).С начала прививочной кампании на Украине были вакцинированы 558 716 человек. Сейчас в стране используются три вакцины от коронавируса COVID-19: Covishield Oxford/AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech, а 18 апреля начали использовать вакцину Pfizer. 23 апреля на Украину прибыло более 367 тысяч доз произведенной в Южной Корее вакцины AstraZeneca-SKBio от коронавируса в рамках COVAX.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , южная корея, киев, украина, в мире
КИЕВ, 28 апр – РИА Новости.
Женщину в Киеве
парализовало после вакцинации от коронавируса препаратом CoviShield, разработанным компанией AstraZeneca
, комиссия выясняет, связана ли прививка с параличом, сообщает сайт передачи "Телевизионная служба новостей" (ТСН), которая идет на канале "1+1
".
"Ольга почти месяц прикована к постели. Все, что ниже рук она не чувствует. Женщина привилась препаратом CoviShield. На второй день поднялась температура. На третий ее парализовало. Ольге диагностировали миелит - воспаление спинного мозга. Это заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекции не нашли", - говорится в сообщении.
Заведующий отделом нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Павел Дьяченко заявил, что не исключает связь паралича с вакцинацией. Такие предположения он сделал, потому что в авторитетных медицинских журналах были публикации, где ученые рассматривали случаи поперечного миелита после вакцинации.
По данным СМИ, случаев паралича после вакцинации - не более сотни на миллионы привитых по всему миру, ученые продолжают изучать, может ли вакцина вызвать паралич. На Украине
каждый сложный случай изучает специальная комиссия, только она может дать окончательное заключение.
Ранее кабмин Украины определил размер финансовой компенсации, которую украинцы будут получать в случае инвалидности или смерти человека в результате вакцинации против коронавируса. В случае смерти человека его родственники получат более 1,7 миллиона гривен (около 61,3 тысячи долларов) компенсации. В то же время выплаты в связи с получением инвалидности будут зависеть от группы: для людей с инвалидностью I группы — 681 тысяча гривен (около 24,5 тысячи долларов); для людей с инвалидностью II группы — 794 тысячи гривен (около 28,6 тысячи долларов); для людей с инвалидностью III группы — 908 тысяч гривен (около 32,7 тысячи долларов).
С начала прививочной кампании на Украине были вакцинированы 558 716 человек. Сейчас в стране используются три вакцины от коронавируса COVID-19: Covishield Oxford/AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech, а 18 апреля начали использовать вакцину Pfizer. 23 апреля на Украину прибыло более 367 тысяч доз произведенной в Южной Корее
вакцины AstraZeneca-SKBio от коронавируса в рамках COVAX.