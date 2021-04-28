Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210428/privivka-1730292586.html
На Украине женщину парализовало после прививки от коронавируса
На Украине женщину парализовало после прививки от коронавируса
Женщину в Киеве парализовало после вакцинации от коронавируса препаратом CoviShield, разработанным компанией AstraZeneca, комиссия выясняет, связана ли прививка РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T12:34
2021-04-28T12:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
astrazeneca
южная корея
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599252659_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_394b18c77ee283404d0f747f23fb4ec3.jpg
КИЕВ, 28 апр – РИА Новости. Женщину в Киеве парализовало после вакцинации от коронавируса препаратом CoviShield, разработанным компанией AstraZeneca, комиссия выясняет, связана ли прививка с параличом, сообщает сайт передачи "Телевизионная служба новостей" (ТСН), которая идет на канале "1+1"."Ольга почти месяц прикована к постели. Все, что ниже рук она не чувствует. Женщина привилась препаратом CoviShield. На второй день поднялась температура. На третий ее парализовало. Ольге диагностировали миелит - воспаление спинного мозга. Это заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекции не нашли", - говорится в сообщении.Заведующий отделом нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Павел Дьяченко заявил, что не исключает связь паралича с вакцинацией. Такие предположения он сделал, потому что в авторитетных медицинских журналах были публикации, где ученые рассматривали случаи поперечного миелита после вакцинации.По данным СМИ, случаев паралича после вакцинации - не более сотни на миллионы привитых по всему миру, ученые продолжают изучать, может ли вакцина вызвать паралич. На Украине каждый сложный случай изучает специальная комиссия, только она может дать окончательное заключение.Ранее кабмин Украины определил размер финансовой компенсации, которую украинцы будут получать в случае инвалидности или смерти человека в результате вакцинации против коронавируса. В случае смерти человека его родственники получат более 1,7 миллиона гривен (около 61,3 тысячи долларов) компенсации. В то же время выплаты в связи с получением инвалидности будут зависеть от группы: для людей с инвалидностью I группы — 681 тысяча гривен (около 24,5 тысячи долларов); для людей с инвалидностью II группы — 794 тысячи гривен (около 28,6 тысячи долларов); для людей с инвалидностью III группы — 908 тысяч гривен (около 32,7 тысячи долларов).С начала прививочной кампании на Украине были вакцинированы 558 716 человек. Сейчас в стране используются три вакцины от коронавируса COVID-19: Covishield Oxford/AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech, а 18 апреля начали использовать вакцину Pfizer. 23 апреля на Украину прибыло более 367 тысяч доз произведенной в Южной Корее вакцины AstraZeneca-SKBio от коронавируса в рамках COVAX.
https://ria.ru/20210420/privivka-1729154586.html
южная корея
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599252659_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9296558c57e0e02697fe3181bbc798e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , южная корея, киев, украина, в мире

На Украине женщину парализовало после прививки от коронавируса

12:34 28.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 28 апр – РИА Новости. Женщину в Киеве парализовало после вакцинации от коронавируса препаратом CoviShield, разработанным компанией AstraZeneca, комиссия выясняет, связана ли прививка с параличом, сообщает сайт передачи "Телевизионная служба новостей" (ТСН), которая идет на канале "1+1".
"Ольга почти месяц прикована к постели. Все, что ниже рук она не чувствует. Женщина привилась препаратом CoviShield. На второй день поднялась температура. На третий ее парализовало. Ольге диагностировали миелит - воспаление спинного мозга. Это заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекции не нашли", - говорится в сообщении.
Заведующий отделом нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Павел Дьяченко заявил, что не исключает связь паралича с вакцинацией. Такие предположения он сделал, потому что в авторитетных медицинских журналах были публикации, где ученые рассматривали случаи поперечного миелита после вакцинации.
По данным СМИ, случаев паралича после вакцинации - не более сотни на миллионы привитых по всему миру, ученые продолжают изучать, может ли вакцина вызвать паралич. На Украине каждый сложный случай изучает специальная комиссия, только она может дать окончательное заключение.
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 18:32Распространение коронавируса
В Австрии число умерших после прививки от COVID-19 возросло до 74
Ранее кабмин Украины определил размер финансовой компенсации, которую украинцы будут получать в случае инвалидности или смерти человека в результате вакцинации против коронавируса. В случае смерти человека его родственники получат более 1,7 миллиона гривен (около 61,3 тысячи долларов) компенсации. В то же время выплаты в связи с получением инвалидности будут зависеть от группы: для людей с инвалидностью I группы — 681 тысяча гривен (около 24,5 тысячи долларов); для людей с инвалидностью II группы — 794 тысячи гривен (около 28,6 тысячи долларов); для людей с инвалидностью III группы — 908 тысяч гривен (около 32,7 тысячи долларов).
С начала прививочной кампании на Украине были вакцинированы 558 716 человек. Сейчас в стране используются три вакцины от коронавируса COVID-19: Covishield Oxford/AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech, а 18 апреля начали использовать вакцину Pfizer. 23 апреля на Украину прибыло более 367 тысяч доз произведенной в Южной Корее вакцины AstraZeneca-SKBio от коронавируса в рамках COVAX.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыAstraZenecaЮжная КореяКиевУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58СМИ: американские сенаторы одобряют идею о встрече Путина и Байдена
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
00:40AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
00:38Пушков рассказал о провале плана Зеленского
Лента новостейМолния