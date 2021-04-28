https://ria.ru/20210428/prichastie-1730367344.html

Священник рассказал, как встретить Пасху тем, кто не постился

Священник рассказал, как встретить Пасху тем, кто не постился

Несоблюдающие Великий пост смогут причаститься на Пасху, но они должны быть верующими и ассоциировать себя с Русской православной церковью, рассказал на... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T17:53

2021-04-28T17:53

2021-04-28T17:53

религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Несоблюдающие Великий пост смогут причаститься на Пасху, но они должны быть верующими и ассоциировать себя с Русской православной церковью, рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" священнослужитель, богослов Стефан Домусчи.Он добавил, что это не значит, что причаститься может человек "с любыми взглядами, уважающий церковь или не уважающий". "Если человек не мог поститься – допустим, он имеет ограничение по здоровью, – мы, конечно, его причастим, но многих священников смущают люди, которые начинают этим пользоваться, ходить причащаться только на Пасху", - сказал богослов.Он отметил, что "в отношениях с Богом нет ничего формального" и причастие – это "не волшебная таблетка, которая действует на всех одинаково хорошо". Решение по поводу причастия всегда зависит от конкретного священника, и "дать однозначный ответ обязательный для всех нельзя".Настоятель московского храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, протоиерей Павел Великанов подчеркнул, что вкушать Святые дары надо с благоговением."Апостол Павел напрямую говорит, что тот, кто вкушает не благоговейно, а с дерзостью, многие бывают от этого больны и даже умирают. Последствия могут быть очень даже серьезными. Точно так же, как мы не можем принимать лекарства как нам взбредет в голову, потому что любое лекарство несет в себе не только исцеление, но и опасность", - сказал протоиерей.

https://ria.ru/20210421/paskha-1729316321.html

https://ria.ru/20210427/chetverg-1730025233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь