Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/posol-1730380162.html
МИД Болгарии пригласил на встречу посла России
МИД Болгарии пригласил на встречу посла России
Посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову пригласили в МИД республики, передает Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T18:58
2021-04-28T19:56
элеонора митрофанова
мид болгарии
россия
болгария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156032/24/1560322459_132:309:3224:2048_1920x0_80_0_0_21857d9f49c7d9afa1fae99ba618efad.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову пригласили в МИД республики, передает Болгарское национальное радио (БНР).Встреча пройдет в четверг, причина не уточняется. В Министерстве иностранных дел отметили, что передадут информацию по факту разговора.Ранее болгарская прокуратура сообщила, что к взрывам на оружейных складах и заводах могут иметь отношение шестеро россиян. Как заявила пресс-секретарь главного прокурора Сийка Милева, за десять лет там произошло несколько взрывов. В четырех из этих дел следователи нашли сходство. На некоторых складах хранилось оружие для Грузии и Украины.Троих россиян также обвинили в покушении на бизнесмена Эмилиана Гебрева в апреле 2015 года. Как утверждает надзорное ведомство, его пытались отравить фосфорорганическим веществом. Бизнесмен поставлял вооружения для ВСУ в разгар конфликта в Донбассе.При этом, как писала The New York Times, Гебрев хранил вооружение и на складе во Врбетице, где произошел взрыв в 2014 году. За него Чехия также возложила ответственность на Россию, что спровоцировало дипломатический скандал.МИД Болгарии 22 марта объявил персонами нон грата двоих дипломатических сотрудников российского посольства в Софии из-за обвинений в шпионаже. Москва ответила зеркально.
https://ria.ru/20210428/lavrov-1730311353.html
https://ria.ru/20210428/bolgariya-1730365564.html
россия
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156032/24/1560322459_936:479:3028:2048_1920x0_80_0_0_2fbd7a9f2c2b60da58cd1dfe05f84bc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
элеонора митрофанова, мид болгарии, россия, болгария, в мире

МИД Болгарии пригласил на встречу посла России

18:58 28.04.2021 (обновлено: 19:56 28.04.2021)
 
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову пригласили в МИД республики, передает Болгарское национальное радио (БНР).
Встреча пройдет в четверг, причина не уточняется. В Министерстве иностранных дел отметили, что передадут информацию по факту разговора.
Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили – Лавров прокомментировал обвинения Болгарии - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 13:58
Лавров ответил на обвинения в адрес России со стороны Болгарии
Ранее болгарская прокуратура сообщила, что к взрывам на оружейных складах и заводах могут иметь отношение шестеро россиян. Как заявила пресс-секретарь главного прокурора Сийка Милева, за десять лет там произошло несколько взрывов. В четырех из этих дел следователи нашли сходство. На некоторых складах хранилось оружие для Грузии и Украины.
Троих россиян также обвинили в покушении на бизнесмена Эмилиана Гебрева в апреле 2015 года. Как утверждает надзорное ведомство, его пытались отравить фосфорорганическим веществом. Бизнесмен поставлял вооружения для ВСУ в разгар конфликта в Донбассе.
При этом, как писала The New York Times, Гебрев хранил вооружение и на складе во Врбетице, где произошел взрыв в 2014 году. За него Чехия также возложила ответственность на Россию, что спровоцировало дипломатический скандал.
МИД Болгарии 22 марта объявил персонами нон грата двоих дипломатических сотрудников российского посольства в Софии из-за обвинений в шпионаже. Москва ответила зеркально.
Вид на город София, Болгария - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 17:45
Фирма Гебрева обвинила прокуратуру Болгарии в искажении фактов
 
Элеонора МитрофановаМИД БолгарииРоссияБолгарияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58СМИ: американские сенаторы одобряют идею о встрече Путина и Байдена
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
00:40AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
00:38Пушков рассказал о провале плана Зеленского
Лента новостейМолния