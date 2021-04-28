https://ria.ru/20210428/posol-1730380162.html

МИД Болгарии пригласил на встречу посла России

МИД Болгарии пригласил на встречу посла России

Посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову пригласили в МИД республики, передает Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T18:58

2021-04-28T18:58

2021-04-28T19:56

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову пригласили в МИД республики, передает Болгарское национальное радио (БНР).Встреча пройдет в четверг, причина не уточняется. В Министерстве иностранных дел отметили, что передадут информацию по факту разговора.Ранее болгарская прокуратура сообщила, что к взрывам на оружейных складах и заводах могут иметь отношение шестеро россиян. Как заявила пресс-секретарь главного прокурора Сийка Милева, за десять лет там произошло несколько взрывов. В четырех из этих дел следователи нашли сходство. На некоторых складах хранилось оружие для Грузии и Украины.Троих россиян также обвинили в покушении на бизнесмена Эмилиана Гебрева в апреле 2015 года. Как утверждает надзорное ведомство, его пытались отравить фосфорорганическим веществом. Бизнесмен поставлял вооружения для ВСУ в разгар конфликта в Донбассе.При этом, как писала The New York Times, Гебрев хранил вооружение и на складе во Врбетице, где произошел взрыв в 2014 году. За него Чехия также возложила ответственность на Россию, что спровоцировало дипломатический скандал.МИД Болгарии 22 марта объявил персонами нон грата двоих дипломатических сотрудников российского посольства в Софии из-за обвинений в шпионаже. Москва ответила зеркально.

https://ria.ru/20210428/lavrov-1730311353.html

https://ria.ru/20210428/bolgariya-1730365564.html

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2021

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элеонора митрофанова, мид болгарии, россия, болгария, в мире