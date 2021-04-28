https://ria.ru/20210428/pomosch-1730403727.html

В Индии приземлился первый самолет МЧС России с экстренной медпомощью

В Индии приземлился первый самолет МЧС России с экстренной медпомощью

Первый из двух самолетов МЧС России с экстренной медпомощью приземлился в Нью-Дели, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-28T23:21

2021-04-28T23:21

2021-04-29T01:35

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

нарендра моди

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Первый из двух самолетов МЧС России с экстренной медпомощью приземлился в Нью-Дели, сообщает корреспондент РИА Новости.Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить этой стране экстренную гуманитарную помощь из-за тяжелой ситуации с коронавирусом.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 17,9 миллиона случаев COVID-19, при этом выздоровели более 14,8 миллиона человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,9 миллиона человек.Как сообщили в МЧС, в Индию доставят более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.

https://ria.ru/20210428/indiya-1730384126.html

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индия

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2021

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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, нарендра моди, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, индия, в мире