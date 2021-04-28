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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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В Индии приземлился первый самолет МЧС России с экстренной медпомощью
В Индии приземлился первый самолет МЧС России с экстренной медпомощью
Первый из двух самолетов МЧС России с экстренной медпомощью приземлился в Нью-Дели, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-28T23:21
2021-04-29T01:35
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нарендра моди
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Первый из двух самолетов МЧС России с экстренной медпомощью приземлился в Нью-Дели, сообщает корреспондент РИА Новости.Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить этой стране экстренную гуманитарную помощь из-за тяжелой ситуации с коронавирусом.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 17,9 миллиона случаев COVID-19, при этом выздоровели более 14,8 миллиона человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,9 миллиона человек.Как сообщили в МЧС, в Индию доставят более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, нарендра моди, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, индия, в мире

В Индии приземлился первый самолет МЧС России с экстренной медпомощью

23:21 28.04.2021 (обновлено: 01:35 29.04.2021)
 
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкЭкстренная гуманитарная помощь МЧС России для борьбы с пандемией COVID-19 в Индии
Экстренная гуманитарная помощь МЧС России для борьбы с пандемией COVID-19 в Индии - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Первый из двух самолетов МЧС России с экстренной медпомощью приземлился в Нью-Дели, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить этой стране экстренную гуманитарную помощь из-за тяжелой ситуации с коронавирусом.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 17,9 миллиона случаев COVID-19, при этом выздоровели более 14,8 миллиона человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,9 миллиона человек.
Как сообщили в МЧС, в Индию доставят более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 19:20
МИД Индии заявил об установлении нового диалога между Москвой и Нью-Дели
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыНарендра МодиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинИндияВ мире
 
 
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