https://ria.ru/20210428/polna-1730270697.html

"Скачут по сцене в трусах в 97 лет": Польна осудила возрастных артистов

"Скачут по сцене в трусах в 97 лет": Польна осудила возрастных артистов

Певица Ева Польна, которая стала гостьей YouTube-канала "Эмпатия Манучи", в беседе с ведущим Вячеславом Манучаровым резко раскритиковала возрастных артистов. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T13:08

2021-04-28T13:08

2021-04-28T13:08

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Певица Ева Польна, которая стала гостьей YouTube-канала "Эмпатия Манучи", в беседе с ведущим Вячеславом Манучаровым резко раскритиковала возрастных артистов. Экс-участница группы "Гости из будущего" сейчас не гремит на всю страну, как это было в конце 1990-х — и 2000-х годах, но из-за этого не переживает. Польна отметила, что "не хочет оставаться на сцене любой ценой", как это, по ее словам, делают многие коллеги (их имена Польна не назвала. — Прим. ред.). Ева Польна в резкой форме добавила, что и песни этих артистов давно всем надоели. Ева Польна призналась, что еще в начале карьеры поняла, что не хочет десятилетиями выступать с одним и тем же репертуаром. Поэтому некоторые из своих хитов, например, "Зиму в сердце" или "Голубого ангела" даже перестала исполнять на концертах. Она отметила, что для нее куда важнее с помощью своих работ доносить до людей какие-то важные вещи, а не заниматься хайпом. "Мне есть еще что сказать в музыке", — добавила артистка.

https://ria.ru/20210320/polna-1602031486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав манучаров, ева польна, шоу-бизнес, знаменитости, звезды