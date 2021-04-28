https://ria.ru/20210428/polna-1730270697.html
"Скачут по сцене в трусах в 97 лет": Польна осудила возрастных артистов
"Скачут по сцене в трусах в 97 лет": Польна осудила возрастных артистов
Певица Ева Польна, которая стала гостьей YouTube-канала "Эмпатия Манучи", в беседе с ведущим Вячеславом Манучаровым резко раскритиковала возрастных артистов. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T13:08
2021-04-28T13:08
2021-04-28T13:08
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Певица Ева Польна, которая стала гостьей YouTube-канала "Эмпатия Манучи", в беседе с ведущим Вячеславом Манучаровым резко раскритиковала возрастных артистов. Экс-участница группы "Гости из будущего" сейчас не гремит на всю страну, как это было в конце 1990-х — и 2000-х годах, но из-за этого не переживает. Польна отметила, что "не хочет оставаться на сцене любой ценой", как это, по ее словам, делают многие коллеги (их имена Польна не назвала. — Прим. ред.). Ева Польна в резкой форме добавила, что и песни этих артистов давно всем надоели. Ева Польна призналась, что еще в начале карьеры поняла, что не хочет десятилетиями выступать с одним и тем же репертуаром. Поэтому некоторые из своих хитов, например, "Зиму в сердце" или "Голубого ангела" даже перестала исполнять на концертах. Она отметила, что для нее куда важнее с помощью своих работ доносить до людей какие-то важные вещи, а не заниматься хайпом. "Мне есть еще что сказать в музыке", — добавила артистка.
https://ria.ru/20210320/polna-1602031486.html
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вячеслав манучаров, ева польна, шоу-бизнес, знаменитости, звезды
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
Певица Ева Польна, которая стала гостьей YouTube-канала "Эмпатия Манучи", в беседе с ведущим Вячеславом Манучаровым резко раскритиковала
возрастных артистов.
Экс-участница группы "Гости из будущего" сейчас не гремит на всю страну, как это было в конце 1990-х — и 2000-х годах, но из-за этого не переживает.
Польна отметила, что "не хочет оставаться на сцене любой ценой", как это, по ее словам, делают многие коллеги (их имена Польна не назвала. — Прим. ред.).
"Они уже старше наших родителей, но никогда не уйдут со сцены. Это выглядит нелепо на фоне сегодняшнего мира. Они пытаются петь для 12-летних в свои 97. А я так не хочу", — сказала певица.
Ева Польна в резкой форме добавила, что и песни этих артистов давно всем надоели.
"У нас тут Фрэнк Синатра кто-нибудь? Я и в 20, и в 30, и в 40, и в 70 лет могу слушать эту музыку — она вечная. Но тут невечная музыка. Ну что вы скачете по сцене в трусах в 97 лет?" — возмутилась певица.
Ева Польна призналась, что еще в начале карьеры поняла, что не хочет десятилетиями выступать с одним и тем же репертуаром. Поэтому некоторые из своих хитов, например, "Зиму в сердце" или "Голубого ангела" даже перестала исполнять на концертах.
"В моем техническом договоре это прописано", — подчеркнула Польна.
Она отметила, что для нее куда важнее с помощью своих работ доносить до людей какие-то важные вещи, а не заниматься хайпом. "Мне есть еще что сказать в музыке", — добавила артистка.