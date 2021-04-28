https://ria.ru/20210428/peskov-1730304788.html

Песков прокомментировал заявление Зеленского о встрече с Путиным

Песков прокомментировал заявление Зеленского о встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не знает, готов ли Владимир Путин куда-то ехать для встречи с украинским коллегой... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T13:28

2021-04-28T13:28

2021-04-28T13:28

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не знает, готов ли Владимир Путин куда-то ехать для встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но напомнил, что вопрос Донбасса не может решаться между Киевом и Москвой.Ранее Зеленский в интервью римской газете la Repubblica заявил, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным, что Ватикан мог бы стать "оптимальным" местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной. Как заявил позже РИА Новости информированный источник в Ватикане, если Россия и Украина обе попросят Ватикан о посредничестве по урегулированию в Донбассе, Святой престол не сможет отказаться от этого."Готов или не готов президент Путин куда-то ехать, я не знаю. Я пока и мы все исходим из того, что президент Путин сказал, что в целом, поскольку мы не являемся стороной конфликта, то говорить о делах донбасских, то есть о мире, с нами не нужно. С нами нужно об этом говорить в рамках минской четверки", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, где помимо Москвы возможна встреча Путина с Зеленским и готов ли президент РФ куда-то ехать для переговоров с украинским коллегой.Наряду с этим представитель Кремля напомнил: "Сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям он будет рад видеть президента Зеленского в Москве". "Иных конкретных формулировок мы пока не видели", - заключил пресс-секретарь президента РФ.Ранее Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место - это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи. В свою очередь, как заявил Песков, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины.До этого Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210428/zelenskiy-1730302201.html

https://ria.ru/20210428/zelenskiy-1730276098.html

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