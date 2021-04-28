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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210428/peresild-1730274723.html
Юлия Пересильд вошла в шорт-лист для съемок первого фильма в космосе
Юлия Пересильд вошла в шорт-лист для съемок первого фильма в космосе
Список претенденток для съемок первого художественного фильма в космосе "Вызов", которые пройдут на борту МКС в октябре, сократился до четырех, сообщил... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T11:19
2021-04-28T11:47
культура
кино и сериалы
новости культуры
юлия пересильд
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Список претенденток для съемок первого художественного фильма в космосе "Вызов", которые пройдут на борту МКС в октябре, сократился до четырех, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com со ссылкой на свои источники.Выбраны четыре женщины в возрасте от 27 до 36 лет: профессиональные актрисы Софья Аржаковская, Алена Мордовина и Юлия Пересильд, а также пилот Галина Каирова, утверждается в статье на сайте.Отмечается, что актриса и ее дублер будут утверждены на комиссии 13 мая.Ранее сообщалось, что на корабле "Союзе МС-19" на станцию 5 октября отправятся космонавт Антон Шкаплеров и два участника космического полета - актриса и режиссер для съемки анонсированного Первым каналом и "Роскосмосом" первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Актриса и режиссер, проведя на МКС 12 дней, должны возвратиться на Землю на "Союзе МС-18".Из-за этого россиянин Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай, прилетевшие на станцию в апреле 2021 года на "Союзе МС-18", не смогут возвратиться на Землю в октябре и им придется остаться на МКС до 28 марта 2022 года, то их полет продлится почти год.
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кино и сериалы, новости культуры, юлия пересильд, международная космическая станция (мкс), роскосмос

Юлия Пересильд вошла в шорт-лист для съемок первого фильма в космосе

11:19 28.04.2021 (обновлено: 11:47 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд с дочками на премьере фильма "Лёд 2"
Актриса Юлия Пересильд с дочками на премьере фильма Лёд 2 - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Список претенденток для съемок первого художественного фильма в космосе "Вызов", которые пройдут на борту МКС в октябре, сократился до четырех, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com со ссылкой на свои источники.
Выбраны четыре женщины в возрасте от 27 до 36 лет: профессиональные актрисы Софья Аржаковская, Алена Мордовина и Юлия Пересильд, а также пилот Галина Каирова, утверждается в статье на сайте.
Отмечается, что актриса и ее дублер будут утверждены на комиссии 13 мая.
Ранее сообщалось, что на корабле "Союзе МС-19" на станцию 5 октября отправятся космонавт Антон Шкаплеров и два участника космического полета - актриса и режиссер для съемки анонсированного Первым каналом и "Роскосмосом" первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Актриса и режиссер, проведя на МКС 12 дней, должны возвратиться на Землю на "Союзе МС-18".
Из-за этого россиянин Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай, прилетевшие на станцию в апреле 2021 года на "Союзе МС-18", не смогут возвратиться на Землю в октябре и им придется остаться на МКС до 28 марта 2022 года, то их полет продлится почти год.
Режиссер Клим Шипенко на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия 31-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи. - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
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КультураКино и сериалыНовости культурыЮлия ПересильдМеждународная космическая станция (МКС)Роскосмос
 
 
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