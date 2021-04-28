https://ria.ru/20210428/peresild-1730274723.html

Юлия Пересильд вошла в шорт-лист для съемок первого фильма в космосе

Юлия Пересильд вошла в шорт-лист для съемок первого фильма в космосе

Список претенденток для съемок первого художественного фильма в космосе "Вызов", которые пройдут на борту МКС в октябре, сократился до четырех, сообщил... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T11:19

2021-04-28T11:19

2021-04-28T11:47

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юлия пересильд

международная космическая станция (мкс)

роскосмос

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Список претенденток для съемок первого художественного фильма в космосе "Вызов", которые пройдут на борту МКС в октябре, сократился до четырех, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com со ссылкой на свои источники.Выбраны четыре женщины в возрасте от 27 до 36 лет: профессиональные актрисы Софья Аржаковская, Алена Мордовина и Юлия Пересильд, а также пилот Галина Каирова, утверждается в статье на сайте.Отмечается, что актриса и ее дублер будут утверждены на комиссии 13 мая.Ранее сообщалось, что на корабле "Союзе МС-19" на станцию 5 октября отправятся космонавт Антон Шкаплеров и два участника космического полета - актриса и режиссер для съемки анонсированного Первым каналом и "Роскосмосом" первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Актриса и режиссер, проведя на МКС 12 дней, должны возвратиться на Землю на "Союзе МС-18".Из-за этого россиянин Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай, прилетевшие на станцию в апреле 2021 года на "Союзе МС-18", не смогут возвратиться на Землю в октябре и им придется остаться на МКС до 28 марта 2022 года, то их полет продлится почти год.

https://ria.ru/20210423/kosmos-1729704171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, юлия пересильд, международная космическая станция (мкс), роскосмос