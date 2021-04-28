https://ria.ru/20210428/paskha-1730293617.html
В РПЦ не нашли оснований ограничивать посещение храмов на Пасху
В РПЦ не нашли оснований ограничивать посещение храмов на Пасху
В Русской православной церкви не видят оснований ограничивать посещение храмов на Пасху, заявил РИА Новости источник в Московской патриархии. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T12:42
2021-04-28T12:42
2021-04-28T12:47
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религия
пасха
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В Русской православной церкви не видят оснований ограничивать посещение храмов на Пасху, заявил РИА Новости источник в Московской патриархии."Для ограничения доступа в храмы желающих помолиться за пасхальными богослужениями в настоящий момент оснований нет. В храм Христа Спасителя, по сложившейся многолетней практике, допуск будет осуществляться по приглашениям", - сказал собеседник агентства.По его словам, в храмах Русской церкви в пасхальную ночь и последующие дни Пасхальной седмицы "будут действовать общепринятые профилактические меры, в том числе масочный режим".В 2020 году в большинстве регионов России пасхальные богослужения в храмах РПЦ по требованию санитарных властей проходили без участия прихожан из-за эпидемии коронавируса.
https://ria.ru/20210428/paskha-1730232758.html
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московская патриархия, религия, пасха, русская православная церковь