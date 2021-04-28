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Религия и мировоззрение
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В РПЦ не нашли оснований ограничивать посещение храмов на Пасху
В РПЦ не нашли оснований ограничивать посещение храмов на Пасху
В Русской православной церкви не видят оснований ограничивать посещение храмов на Пасху, заявил РИА Новости источник в Московской патриархии. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T12:42
2021-04-28T12:47
московская патриархия
религия и мировоззрение
религия
пасха
русская православная церковь
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В Русской православной церкви не видят оснований ограничивать посещение храмов на Пасху, заявил РИА Новости источник в Московской патриархии."Для ограничения доступа в храмы желающих помолиться за пасхальными богослужениями в настоящий момент оснований нет. В храм Христа Спасителя, по сложившейся многолетней практике, допуск будет осуществляться по приглашениям", - сказал собеседник агентства.По его словам, в храмах Русской церкви в пасхальную ночь и последующие дни Пасхальной седмицы "будут действовать общепринятые профилактические меры, в том числе масочный режим".В 2020 году в большинстве регионов России пасхальные богослужения в храмах РПЦ по требованию санитарных властей проходили без участия прихожан из-за эпидемии коронавируса.
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московская патриархия, религия, пасха, русская православная церковь

В РПЦ не нашли оснований ограничивать посещение храмов на Пасху

12:42 28.04.2021 (обновлено: 12:47 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В Русской православной церкви не видят оснований ограничивать посещение храмов на Пасху, заявил РИА Новости источник в Московской патриархии.
"Для ограничения доступа в храмы желающих помолиться за пасхальными богослужениями в настоящий момент оснований нет. В храм Христа Спасителя, по сложившейся многолетней практике, допуск будет осуществляться по приглашениям", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в храмах Русской церкви в пасхальную ночь и последующие дни Пасхальной седмицы "будут действовать общепринятые профилактические меры, в том числе масочный режим".
В 2020 году в большинстве регионов России пасхальные богослужения в храмах РПЦ по требованию санитарных властей проходили без участия прихожан из-за эпидемии коронавируса.
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