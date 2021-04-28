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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
Роспотребнадзор в преддверии праздника Пасхи дал рекомендации по выбору продуктов – на скорлупе яиц не должно быть повреждений, кровяных следов и перьев, творог РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T01:06
2021-04-28T01:06
2021-04-28T01:06
религия и мировоззрение
россия
пасха
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор в преддверии праздника Пасхи дал рекомендации по выбору продуктов – на скорлупе яиц не должно быть повреждений, кровяных следов и перьев, творог должен быть белого цвета с кремовым оттенком и с чуть кисловатым запахом, а кулич – с сухой верхушкой и без подгоревших мест.Хранить яйца можно только в холодильнике, чтобы избежать размножения патогенных микроорганизмов, вареные яйца хранятся в условиях холодильника не более 36 часов, уточнили в пресс-службе.При выборе творога следует обратить внимание на цвет: хороший творог всегда белого цвета с кремовым оттенком и имеет чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция продукта должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной, подчеркнули в ведомстве.Покупая кулич, следует посмотреть на его верхушку, она должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности, пояснили в пресс-службе. Не допускается также, чтобы на куличе были пустоты и подгоревшие места."При выборе обращайте внимание на дату производства, сроки годности и условия хранения, сведения об изготовителе. Скоропортящиеся продукты храните в холодильнике, причем отдельно от сырой продукции. Не допускайте хранение готовых блюд в тепле, на краю плиты, в духовом шкафу, так как все это усиливает риск возникновения и размножения микроорганизмов", - отметили в Роспотребнадзоре.Кроме того, нельзя покупать яйца и другие пищевые продукты в местах несанкционированной торговли — с рук и автомашин, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210426/khod-1729954743.html
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россия, пасха, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор
в преддверии праздника Пасхи
дал рекомендации по выбору продуктов – на скорлупе яиц не должно быть повреждений, кровяных следов и перьев, творог должен быть белого цвета с кремовым оттенком и с чуть кисловатым запахом, а кулич – с сухой верхушкой и без подгоревших мест.
"При покупке яиц обращайте внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Хранить яйца можно только в холодильнике, чтобы избежать размножения патогенных микроорганизмов, вареные яйца хранятся в условиях холодильника не более 36 часов, уточнили в пресс-службе.
При выборе творога следует обратить внимание на цвет: хороший творог всегда белого цвета с кремовым оттенком и имеет чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция продукта должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной, подчеркнули в ведомстве.
Покупая кулич, следует посмотреть на его верхушку, она должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности, пояснили в пресс-службе. Не допускается также, чтобы на куличе были пустоты и подгоревшие места.
"При выборе обращайте внимание на дату производства, сроки годности и условия хранения, сведения об изготовителе. Скоропортящиеся продукты храните в холодильнике, причем отдельно от сырой продукции. Не допускайте хранение готовых блюд в тепле, на краю плиты, в духовом шкафу, так как все это усиливает риск возникновения и размножения микроорганизмов", - отметили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, нельзя покупать яйца и другие пищевые продукты в местах несанкционированной торговли — с рук и автомашин, добавили в ведомстве.