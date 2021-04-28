https://ria.ru/20210428/otnosheniya-1730363525.html

В СФ призвали вернуть отношения России и Германии в позитивную повестку

В СФ призвали вернуть отношения России и Германии в позитивную повестку

У России и Германии традиционно существовали особые отношения, которым сейчас необходимо вернуть позитивную повестку, заявил глава комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T17:35

2021-04-28T17:35

2021-04-28T17:35

россия

совет федерации рф

григорий карасин

молдавия

украина

политика

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. У России и Германии традиционно существовали особые отношения, которым сейчас необходимо вернуть позитивную повестку, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин на встрече с чрезвычайным и полномочным послом ФРГ в РФ Гезой Андреасом фон Гайром.Стороны обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дня, сотрудничество в экономической, культурной, гуманитарной сферах, молодежную тематику, в том числе в рамках проведения Года Германии в России в 2020-2021 годах, сообщает пресс-служба СФ."У России и Германии традиционно существовали особые отношения, которым необходимо сейчас вернуть позитивную повестку. Мы живем в очень непростой международной ситуации. И роль парламентариев – создать атмосферу, которая позволит вернуться к нормальному межгосударственному общению", - подчеркнул Карасин, которого цитирует пресс-служба.Он выразил заинтересованность в деятельности таких авторитетных российско-германских общественных дискуссионных площадок, как "Петербургский диалог" и "Потсдамские встречи". По словам сенатора, большое значение российская сторона придает запланированной в июне этого года в Калуге XVI конференции городов-партнеров России и Германии."В ходе беседы обсуждалась ситуация на Украине, Молдове, Киргизии, других странах постсоветского пространства, особо была подчеркнула роль России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.В свою очередь посол особое внимание уделил вопросу важности развития межрегионального сотрудничества, в том числе в целях активизации международных связей по климатическому и экологическому направлениям. В этой связи он высоко оценил разработку проекта по развитию Сахалинской области как пилотного региона во всероссийском эксперименте по снижению парниковых выбросов в атмосферу и достижению углеродной нейтральности."Несмотря на то, что не во всех сферах нам удается приходить к общему знаменателю, добрые и прочные отношения между нашими странами являются большим достоянием", - сказал дипломат, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20210428/lavrov-1730261867.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210427/germaniya-1730221344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет федерации рф, григорий карасин, молдавия, украина, политика