Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/otnosheniya-1730363525.html
В СФ призвали вернуть отношения России и Германии в позитивную повестку
В СФ призвали вернуть отношения России и Германии в позитивную повестку
У России и Германии традиционно существовали особые отношения, которым сейчас необходимо вернуть позитивную повестку, заявил глава комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T17:35
2021-04-28T17:35
россия
совет федерации рф
григорий карасин
молдавия
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. У России и Германии традиционно существовали особые отношения, которым сейчас необходимо вернуть позитивную повестку, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин на встрече с чрезвычайным и полномочным послом ФРГ в РФ Гезой Андреасом фон Гайром.Стороны обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дня, сотрудничество в экономической, культурной, гуманитарной сферах, молодежную тематику, в том числе в рамках проведения Года Германии в России в 2020-2021 годах, сообщает пресс-служба СФ."У России и Германии традиционно существовали особые отношения, которым необходимо сейчас вернуть позитивную повестку. Мы живем в очень непростой международной ситуации. И роль парламентариев – создать атмосферу, которая позволит вернуться к нормальному межгосударственному общению", - подчеркнул Карасин, которого цитирует пресс-служба.Он выразил заинтересованность в деятельности таких авторитетных российско-германских общественных дискуссионных площадок, как "Петербургский диалог" и "Потсдамские встречи". По словам сенатора, большое значение российская сторона придает запланированной в июне этого года в Калуге XVI конференции городов-партнеров России и Германии."В ходе беседы обсуждалась ситуация на Украине, Молдове, Киргизии, других странах постсоветского пространства, особо была подчеркнула роль России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.В свою очередь посол особое внимание уделил вопросу важности развития межрегионального сотрудничества, в том числе в целях активизации международных связей по климатическому и экологическому направлениям. В этой связи он высоко оценил разработку проекта по развитию Сахалинской области как пилотного региона во всероссийском эксперименте по снижению парниковых выбросов в атмосферу и достижению углеродной нейтральности."Несмотря на то, что не во всех сферах нам удается приходить к общему знаменателю, добрые и прочные отношения между нашими странами являются большим достоянием", - сказал дипломат, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20210428/lavrov-1730261867.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210427/germaniya-1730221344.html
россия
молдавия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, совет федерации рф, григорий карасин, молдавия, украина, политика

В СФ призвали вернуть отношения России и Германии в позитивную повестку

17:35 28.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. У России и Германии традиционно существовали особые отношения, которым сейчас необходимо вернуть позитивную повестку, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин на встрече с чрезвычайным и полномочным послом ФРГ в РФ Гезой Андреасом фон Гайром.
Стороны обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дня, сотрудничество в экономической, культурной, гуманитарной сферах, молодежную тематику, в том числе в рамках проведения Года Германии в России в 2020-2021 годах, сообщает пресс-служба СФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 10:27
Лавров оценил слова главы МИД Германии об отношениях с Россией
"У России и Германии традиционно существовали особые отношения, которым необходимо сейчас вернуть позитивную повестку. Мы живем в очень непростой международной ситуации. И роль парламентариев – создать атмосферу, которая позволит вернуться к нормальному межгосударственному общению", - подчеркнул Карасин, которого цитирует пресс-служба.
Он выразил заинтересованность в деятельности таких авторитетных российско-германских общественных дискуссионных площадок, как "Петербургский диалог" и "Потсдамские встречи". По словам сенатора, большое значение российская сторона придает запланированной в июне этого года в Калуге XVI конференции городов-партнеров России и Германии.
"В ходе беседы обсуждалась ситуация на Украине, Молдове, Киргизии, других странах постсоветского пространства, особо была подчеркнула роль России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.
В свою очередь посол особое внимание уделил вопросу важности развития межрегионального сотрудничества, в том числе в целях активизации международных связей по климатическому и экологическому направлениям. В этой связи он высоко оценил разработку проекта по развитию Сахалинской области как пилотного региона во всероссийском эксперименте по снижению парниковых выбросов в атмосферу и достижению углеродной нейтральности.
"Несмотря на то, что не во всех сферах нам удается приходить к общему знаменателю, добрые и прочные отношения между нашими странами являются большим достоянием", - сказал дипломат, слова которого приводятся в сообщении.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 21:01Сказано в эфире
"Германии уже надоело". Что думают в ФРГ о высылке дипломатов РФ из Чехии
 
РоссияСовет Федерации РФГригорий КарасинМолдавияУкраинаПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58СМИ: американские сенаторы одобряют идею о встрече Путина и Байдена
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
00:40AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
00:38Пушков рассказал о провале плана Зеленского
Лента новостейМолния