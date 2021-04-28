https://ria.ru/20210428/okna-1730243977.html

Аналитики назвали самые нелюбимые обязанности по дому россиян

Аналитики назвали самые нелюбимые обязанности по дому россиян

Больше всего из списка домашних дел россияне хотели бы переложить на другого мытье окон - об этом заявили 40% участников исследования, проведенного сервисами... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T08:19

2021-04-28T08:19

2021-04-28T08:19

россия

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Больше всего из списка домашних дел россияне хотели бы переложить на другого мытье окон - об этом заявили 40% участников исследования, проведенного сервисами "Работа.ру" и "СберУслуги" и имеющегося в распоряжении РИА Новости.В опросе в апреле этого года приняли участие более 2,3 тысячи россиян из всех округов России. Из них 46% заявили, что хотели бы делегировать обязанности по дому другим людям."Чаще всего жители России хотели бы избавиться от хлопот, связанных с мытьем окон - это отметили 40% опрошенных. 37% респондентов с удовольствием переложили бы на других обязанности по уборке дома, а 36% доверили бы мастерам ремонт. Треть участников исследования (33%) хотели бы, чтобы кто-то другой взял на себя обязанность по приготовлению еды", - показало исследование.Глажку и раскладывание одежды по местам хотели бы делегировать 27% опрошенных. Еще 23% жителей России с удовольствием отказались бы от мелкого бытового ремонта, 14% утомились помогать детям с уроками, а 13% передали бы другому уход за пожилыми родственниками.Почти треть жителей России (32%) тратят на домашние дела более 9 часов в неделю, выяснили исследователи. Пятой части опрошенных (21%) достаточно 1-3 часов на хлопоты по дому, а 26% респондентов - от 3 до 6 часов. Еще 18% участников исследования отметили, что домашние обязанности занимают у них от 6 до 9 часов в неделю.Только 3% респондентов указали, что все домашние дела за них делают другие люди.

https://realty.ria.ru/20210403/uborka-1604054497.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество