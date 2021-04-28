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Аналитики назвали самые нелюбимые обязанности по дому россиян
Аналитики назвали самые нелюбимые обязанности по дому россиян
Больше всего из списка домашних дел россияне хотели бы переложить на другого мытье окон - об этом заявили 40% участников исследования, проведенного сервисами... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T08:19
2021-04-28T08:19
2021-04-28T08:19
россия
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Больше всего из списка домашних дел россияне хотели бы переложить на другого мытье окон - об этом заявили 40% участников исследования, проведенного сервисами "Работа.ру" и "СберУслуги" и имеющегося в распоряжении РИА Новости.В опросе в апреле этого года приняли участие более 2,3 тысячи россиян из всех округов России. Из них 46% заявили, что хотели бы делегировать обязанности по дому другим людям."Чаще всего жители России хотели бы избавиться от хлопот, связанных с мытьем окон - это отметили 40% опрошенных. 37% респондентов с удовольствием переложили бы на других обязанности по уборке дома, а 36% доверили бы мастерам ремонт. Треть участников исследования (33%) хотели бы, чтобы кто-то другой взял на себя обязанность по приготовлению еды", - показало исследование.Глажку и раскладывание одежды по местам хотели бы делегировать 27% опрошенных. Еще 23% жителей России с удовольствием отказались бы от мелкого бытового ремонта, 14% утомились помогать детям с уроками, а 13% передали бы другому уход за пожилыми родственниками.Почти треть жителей России (32%) тратят на домашние дела более 9 часов в неделю, выяснили исследователи. Пятой части опрошенных (21%) достаточно 1-3 часов на хлопоты по дому, а 26% респондентов - от 3 до 6 часов. Еще 18% участников исследования отметили, что домашние обязанности занимают у них от 6 до 9 часов в неделю.Только 3% респондентов указали, что все домашние дела за них делают другие люди.
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россия, общество
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Больше всего из списка домашних дел россияне хотели бы переложить на другого мытье окон - об этом заявили 40% участников исследования, проведенного сервисами "Работа.ру
" и "СберУслуги" и имеющегося в распоряжении РИА Новости.
В опросе в апреле этого года приняли участие более 2,3 тысячи россиян из всех округов России. Из них 46% заявили, что хотели бы делегировать обязанности по дому другим людям.
"Чаще всего жители России
хотели бы избавиться от хлопот, связанных с мытьем окон - это отметили 40% опрошенных. 37% респондентов с удовольствием переложили бы на других обязанности по уборке дома, а 36% доверили бы мастерам ремонт. Треть участников исследования (33%) хотели бы, чтобы кто-то другой взял на себя обязанность по приготовлению еды", - показало исследование.
Глажку и раскладывание одежды по местам хотели бы делегировать 27% опрошенных. Еще 23% жителей России с удовольствием отказались бы от мелкого бытового ремонта, 14% утомились помогать детям с уроками, а 13% передали бы другому уход за пожилыми родственниками.
Почти треть жителей России (32%) тратят на домашние дела более 9 часов в неделю, выяснили исследователи. Пятой части опрошенных (21%) достаточно 1-3 часов на хлопоты по дому, а 26% респондентов - от 3 до 6 часов. Еще 18% участников исследования отметили, что домашние обязанности занимают у них от 6 до 9 часов в неделю.
Только 3% респондентов указали, что все домашние дела за них делают другие люди.