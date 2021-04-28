https://ria.ru/20210428/ogon-1730359229.html

За Благодатным огнем прилетят 11 самолетов

За Благодатным огнем прилетят 11 самолетов

Россия и еще десять стран пришлют в Израиль самолеты для получения Благодатного огня в Великую Субботу из храма Гроба Господня в Иерусалиме, сообщила директор... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T17:23

2021-04-28T17:23

2021-04-28T17:23

религия и мировоззрение

здоровье - общество

иерусалим

белоруссия

грузия

пасха. схождение благодатного огня

схождение благодатного огня

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 апр - РИА Новости. Россия и еще десять стран пришлют в Израиль самолеты для получения Благодатного огня в Великую Субботу из храма Гроба Господня в Иерусалиме, сообщила директор департамента мировых религий в израильском МИД Шарон Регев."Несмотря на то, что аэропорт (имени Бен Гуриона) до сих пор закрыт для иностранцев из-за ограничений по коронавирусу, этом году году Израиль разрешит делегациям из 11 стран... получить святой огонь в Иерусалиме и доставить его домой. Эти страны - Кипр, Болгария, Белоруссия, Молдавия, Украина, Россия, Румыния, Греция, Грузия, Польша и Казахстан", - сказала Регев на пресс-конференции.По ее словам, израильский МИД готовится к этому "уже много недель". Кроме того, отметила Регев, специальные эмиссары, как и в предыдущие годы, доставят Благодатный огонь в христианские общины Израиля, Палестины, Иордании.

https://ria.ru/20210428/ogon-1730357665.html

иерусалим

белоруссия

грузия

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здоровье - общество, иерусалим, белоруссия, грузия, пасха. схождение благодатного огня, схождение благодатного огня