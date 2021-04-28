https://ria.ru/20210428/ogon-1730357665.html

Церемония Благодатного огня в Израиле соберет 2,5 тысячи верующих

Церемония Благодатного огня в Израиле соберет 2,5 тысячи верующих

В церемонии Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в этом году смогут принять участие 2,5 тысячи верующих, что значительно больше, чем в прошлом... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T17:18

2021-04-28T17:18

2021-04-28T17:23

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апр - РИА Новости. В церемонии Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в этом году смогут принять участие 2,5 тысячи верующих, что значительно больше, чем в прошлом году, когда в храме в Великую Субботу находилось лишь ограниченное число священнослужителей и церемония проходила за закрытыми дверями, сообщила на пресс-конференции директор департамента мировых религий в МИД Израиля Шарон Регев."Церемония Благодатного огня в этом году будет открыта для гораздо большего числа верующих. В этом году 2 500 верующих, которые вписываются в рамки "зеленого стандарта" (имеют сертификаты вакцинации - ред.) получат возможность участвовать в церемонии внутри Храма Гроба Господня", - сказала Регев.По словам представителя МИД, верующим в этом году разрешено присутствовать на церемонии благодаря успешной кампании по массовой вакцинации, проведённой в Израиле."Более 60% израильского населения вакцинировано на сегодняшний день. Израиль достиг больших успехов в вакцинации. Благодаря этому на церемонии освящения разрешено присутствовать верующим", - сказал Регев.

https://ria.ru/20210427/ogon-1730124088.html

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религия, мид израиля‎, иерусалим, израиль, в мире