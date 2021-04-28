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В ЛНР назвали число обстрелов со стороны ВСУ в апреле
В ЛНР назвали число обстрелов со стороны ВСУ в апреле
Украинские силовики в апреле 219 раз нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, сообщили... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T00:41
2021-04-28T00:41
2021-04-28T00:41
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ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Украинские силовики в апреле 219 раз нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что в марте украинские силовики 34 раза открывали огонь по территории ЛНР.По его словам, украинские силовики в течение месяца открывали огонь по территории республик Донбасса из арторудий калибром 122 миллиметров, минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По данным Народной милиции ЛНР, в результате обстрелов на территории республик были повреждены 7 объектов гражданской инфраструктуры.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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донбасс, украина, в мире
ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости.
Украинские силовики в апреле 219 раз нарушили перемирие в Донбассе
, обстреляв территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик
, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР
.
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК
заявляли, что в марте украинские силовики 34 раза открывали огонь по территории ЛНР.
"За апрель 2021 года украинские боевики 251 раз нарушили дополнительные меры по усилению и контролю действующего режима прекращения огня, в том числе совершили 219 огневых провокаций", - сообщил представитель пресс-службы оборонного ведомства республики.
По его словам, украинские силовики в течение месяца открывали огонь по территории республик Донбасса из арторудий калибром 122 миллиметров, минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По данным Народной милиции ЛНР, в результате обстрелов на территории республик были повреждены 7 объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.