https://ria.ru/20210428/obstrel-1730352120.html

В ДНР заявили о минометном обстреле окраин Донецка украинскими силовиками

В ДНР заявили о минометном обстреле окраин Донецка украинскими силовиками

Украинские силовики в среду обстреляли из миномета окраины Донецка, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, заявил журналистам представитель... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T17:00

2021-04-28T17:00

2021-04-28T17:00

ситуация в днр и лнр

старомихайловка

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

в мире

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские силовики в среду обстреляли из миномета окраины Донецка, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 16.00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселка Старомихайловка (окраины Донецка - ред.). Выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210427/donbass-1730142051.html

старомихайловка

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

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ситуация в днр и лнр, старомихайловка, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), в мире