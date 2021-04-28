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Речной новый год: как в России встречали начало навигации

Речной новый год: как в России встречали начало навигации

Открытие навигации и освобождение рек ото льда традиционно отмечалось в России, а с появлением флота и развитием судоходства в больших городах возникли свои... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:00

2021-04-28T10:00

2021-04-28T10:00

морская держава

морская держава

россия

москва

обь

санкт-петербург

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Открытие навигации и освобождение рек ото льда традиционно отмечалось в России, а с появлением флота и развитием судоходства в больших городах возникли свои церемонии проведения праздника. Наиболее пышные торжества проходили, разумеется, в столице государства – Санкт-Петербурге. О том, как с давних времен в России праздновали первый день чистой воды, читайте в нашем материале.Первый церемониал по случаю замерзания и вскрытия Невы появился при Петре I, практически с основанием Санкт-Петербурга. Согласно документальным источникам, один из придворных шутов барабанным боем возвещал жителей о появлении льда на реке, после чего был обязан первым перейти на другой берег в каком-нибудь странном наряде в сопровождении своих товарищей, из которых один нес холщовое знамя, а другие следовали с лопатами, веревками и крючьями.Вскрытие Невы ото льда возвещалось тремя пушечными выстрелами из Петропавловской крепости, и первым переезжал Неву сам царь или в его отсутствие генерал-адмирал. Во второй половине XVIII века эта почетная и приятная обязанность была возложена на коменданта Петербурга: он переплывал реку в шлюпке, чтобы сообщить новость императору, а тот в свою очередь вручал ему известную сумму денег."День вскрытия Невы ото льда стал одним из светских праздников в новой столице", – писала историк Марина Короткова в своей книге "Традиции русского быта". – "Пушечная стрельба с Петропавловской крепости возвещала об открытии на реке навигации. Водное пространство заполнялось лодками, яликами, яхтами, которые создавали праздничную сутолоку. Обыкновенно водная процессия катающихся двигалась к Екатерингофу, где гостей ожидала великолепная закуска и танцы. Многие из катающихся страдали морской болезнью, дамы не могли привыкнуть к морю, и у них кружилась голова. Неумение управлять судами подвергало всех опасности. Во время бурь и дождей намокали платья и съезжали набок напудренные парики, но отказаться от катания было нельзя: это было насильственной волей царя".Постепенно катания на воде стали превращаться из подневольной повинности в приятное удовольствие. Во второй половине XVIII века они перенеслись в усадьбы с водоемами. Нежелающие кататься превращались в зрителей на берегу и наблюдали за водными процессиями.Александр Башуцкий в "Панораме Санкт-Петербурга", изданной при Николае I, в 1834 году, также описывает праздник начала навигации: "При освобождении ото льда Невы жители двух противоположных берегов, нередко по нескольку дней разлученные трудностью сообщения, с любопытством и нетерпением спешат на набережные величественной реки, чтобы видеть церемонию, открывающую судоходство по оной… Тысячи жителей, шумно толпящихся на обоих берегах Невы, освободившей светлые волны свои от хладного покрова; пушечные выстрелы; громкое ура матросов, пристающих к берегу на судах, и бесчисленное множество яликов… оживляют сие зрелище".Во второй половине XIX века, при Александре II, все надлежащие праздничные мероприятия окончательно были оформлены в отдельный документ – "Церемониал при вскрытии реки Невы от льда и открытии по оной судоходства", утвержденный 10 марта 1869 года.Согласно порядку, в адмиралтейском павильоне, находившемся напротив Зимнего дворца, приспускался флаг до половины флагштока. По этому условному сигналу управляющий санкт-петербургской речной полицией выезжал от домика Петра Великого на гребном судне, вооруженном фальконетами (небольшими чугунными орудиями), и следовал к Петропавловской крепости. Управляющего сопровождали "партикулярные гребные суда", хозяева которых пожелали участвовать в церемонии.Одновременно от Адмиралтейства к крепости выезжал на судне, также вооруженном фальконетами, главный командир Санкт-Петербургского порта либо капитан над портом, за ним следовали императорский катер, катера генерал-адмирала и управляющего Морским министерством.Поравнявшись с серединой Петропавловской крепости, катера салютовали друг другу залпами из орудий, после чего на середину реки выезжал комендант крепости. Главный командир порта уведомлял его о свободном сообщении по левую сторону реки, управляющий речной полицией – о свободной ото льда воде на правой стороне реки, затем все гребные суда колонной направлялись к Дворцовой пристани.Приближаясь к Зимнему дворцу, комендант Петропавловской крепости салютовал ему семью выстрелами. Команды всех катеров, приставая к берегу у Дворцовой пристани, троекратно кричали "ура". После этого процессия входила во дворец и рапортовала императору об открытии судоходства.Затем об открытии судоходства по Неве главный командир порта рапортовал генерал-адмиралу и управляющему Морским министерством, а управляющий речной полицией – санкт-петербургскому обер-полицмейстеру. И только после соблюдения всех этих формальностей судоходство по Неве считалось официально открытым. Так образом это событие отмечалось вплоть до революции.С приходом советской власти праздник утратил свою пышность, но не потерял значения, и, несмотря на отсутствие единого порядка, в том или ином виде его отмечали по всей стране. К примеру, в своих мемуарах Иван Твардовский так описывал открытие судоходства на Вятке в середине 1930-х:"Начало навигации отмечалось в Туреке как праздник. Встречать первый пассажирский пароход выходили стар и мал. Речная гладь просматривалась далеко вверх и вниз, и множество людей терпеливо и пристально, со сладостным трепетом всматривались в даль, и казалось, каждый только и желал первым заметить и первым же успеть объявить: "Идет!" Но заметить первым среди сотен ревностно ожидающих вряд ли кому удавалось. "Идет!" – выкрикивалось громом смешения голосов над массой всплеснувших рук и прыгающих тел. Прерывисто хлопая плицами и сбавляя скорость, пароход обманчиво вырастал в объеме и осторожно прижимался к пристани, как бы утопая в гуле радостных приветствий, пожеланий, поздравлений и суетных движений собравшихся".Традиция отмечать начало навигации существует и сейчас. Где-то этот день проходит весело и ярко, при большом стечении народа, а где-то буднично, по-деловому.В Москве уже несколько лет проводится речной фестиваль, включающий в себя и парад служебных и прогулочных судов, и выступления спортсменов, и музыкальное шоу. А, скажем, в Новосибирске, окончание ледохода на Оби отмечают маршем курсантов, концертом, мастер-классами и познавательными экскурсиями на теплоходах.В некоторых городах и селах, как прежде, собираются на берегу, жгут костры, поют песни, устраивают гуляния и встречают первый корабль. Но, как и много веков назад, открытие навигации в России остается радостным событием – праздником чистой воды.с

https://ria.ru/20210223/flot-1598162683.html

https://ria.ru/20210324/kanaly-1600497927.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морская держава, россия, москва, обь, санкт-петербург