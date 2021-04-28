https://ria.ru/20210428/nato-1730251703.html

Британцы раскритиковали просьбу Польши прислать войска НАТО из-за России

Британцы раскритиковали просьбу Польши прислать войска НАТО из-за России

Читатели Daily Mail оценили заявление польского министра обороны Мариуша Блащака о "планах" России возродить империю, из-за чего его стране необходимо... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T09:32

2021-04-28T09:32

2021-04-28T17:36

мариуш блащак

в мире

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили заявление польского министра обороны Мариуша Блащака о "планах" России возродить империю, из-за чего его стране необходимо присутствие войск НАТО."Это Польша хочет воссоздать империю. Как вы думаете, почему была попытка переворота в Белоруссии? Они потратили более 50 миллионов долларов на это маленькое фиаско", — отметил один из комментаторов. По словам другого пользователя сайта, Варшава всегда ждет, что за нее пойдет воевать кто-то другой. "Надо было отдать ее Германии и России, всем бы сейчас было лучше", — заявил он."Российская армия на 80% оборонительная, с этим согласны многие стратеги. Так что хватит тут раздувать военную истерию, на нас скорее нападет наша "союзница" Америка, если мы в один прекрасный день откажемся последовать за ней на какую-нибудь войну или откажемся размещать у себя ее военные базы. В данный момент США одновременно бомбят шесть разных стран, превосходят по размерам военного бюджета десять следующих за ними стран, причем семь из них являются союзницами Америки. И тем не менее Россия все равно у нас — главная проблема", — написал другой посетитель портала."Вы не волнуйтесь. Сонный Джо проспится и спасет вас, если вспомнит, какую страну надо спасать", — подытожили читатели.На Западе в последнее время выражают обеспокоенность из-за "усиления агрессивных действий" со стороны России против Украины. В частности, Москву критиковали за проведение военных учений у границ. В Кремле в ответ заявили, что Россия перемещает войска в пределах собственной территории на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Вместе с тем Москва отмечает растущую военную активность НАТО у западных и южных рубежей. Страны альянса регулярно проводят маневры и моделируют нападение России. Ранее Польша на таких крупных учениях потерпела разгромное поражение от условного "противника с востока".Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210426/polsha-1729926828.html

https://ria.ru/20210422/nato-1729459841.html

https://ria.ru/20210418/polsha-1728777477.html

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великобритания

москва

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мариуш блащак, в мире, россия, нато, польша, великобритания, москва, германия, сша