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Британцы раскритиковали просьбу Польши прислать войска НАТО из-за России
Британцы раскритиковали просьбу Польши прислать войска НАТО из-за России
Читатели Daily Mail оценили заявление польского министра обороны Мариуша Блащака о "планах" России возродить империю, из-за чего его стране необходимо... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T09:32
2021-04-28T17:36
мариуш блащак
в мире
россия
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польша
великобритания
москва
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили заявление польского министра обороны Мариуша Блащака о "планах" России возродить империю, из-за чего его стране необходимо присутствие войск НАТО."Это Польша хочет воссоздать империю. Как вы думаете, почему была попытка переворота в Белоруссии? Они потратили более 50 миллионов долларов на это маленькое фиаско", — отметил один из комментаторов. По словам другого пользователя сайта, Варшава всегда ждет, что за нее пойдет воевать кто-то другой. "Надо было отдать ее Германии и России, всем бы сейчас было лучше", — заявил он."Российская армия на 80% оборонительная, с этим согласны многие стратеги. Так что хватит тут раздувать военную истерию, на нас скорее нападет наша "союзница" Америка, если мы в один прекрасный день откажемся последовать за ней на какую-нибудь войну или откажемся размещать у себя ее военные базы. В данный момент США одновременно бомбят шесть разных стран, превосходят по размерам военного бюджета десять следующих за ними стран, причем семь из них являются союзницами Америки. И тем не менее Россия все равно у нас — главная проблема", — написал другой посетитель портала."Вы не волнуйтесь. Сонный Джо проспится и спасет вас, если вспомнит, какую страну надо спасать", — подытожили читатели.На Западе в последнее время выражают обеспокоенность из-за "усиления агрессивных действий" со стороны России против Украины. В частности, Москву критиковали за проведение военных учений у границ. В Кремле в ответ заявили, что Россия перемещает войска в пределах собственной территории на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Вместе с тем Москва отмечает растущую военную активность НАТО у западных и южных рубежей. Страны альянса регулярно проводят маневры и моделируют нападение России. Ранее Польша на таких крупных учениях потерпела разгромное поражение от условного "противника с востока".Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
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мариуш блащак, в мире, россия, нато, польша, великобритания, москва, германия, сша

Британцы раскритиковали просьбу Польши прислать войска НАТО из-за России

09:32 28.04.2021 (обновлено: 17:36 28.04.2021)
 
© AP Photo / Alik KepliczФлаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений
Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© AP Photo / Alik Keplicz
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили заявление польского министра обороны Мариуша Блащака о "планах" России возродить империю, из-за чего его стране необходимо присутствие войск НАТО.
"Это Польша хочет воссоздать империю. Как вы думаете, почему была попытка переворота в Белоруссии? Они потратили более 50 миллионов долларов на это маленькое фиаско", — отметил один из комментаторов.
По словам другого пользователя сайта, Варшава всегда ждет, что за нее пойдет воевать кто-то другой.
"Надо было отдать ее Германии и России, всем бы сейчас было лучше", — заявил он.
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"Российская армия на 80% оборонительная, с этим согласны многие стратеги. Так что хватит тут раздувать военную истерию, на нас скорее нападет наша "союзница" Америка, если мы в один прекрасный день откажемся последовать за ней на какую-нибудь войну или откажемся размещать у себя ее военные базы. В данный момент США одновременно бомбят шесть разных стран, превосходят по размерам военного бюджета десять следующих за ними стран, причем семь из них являются союзницами Америки. И тем не менее Россия все равно у нас — главная проблема", — написал другой посетитель портала.
"Вы не волнуйтесь. Сонный Джо проспится и спасет вас, если вспомнит, какую страну надо спасать", — подытожили читатели.
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На Западе в последнее время выражают обеспокоенность из-за "усиления агрессивных действий" со стороны России против Украины. В частности, Москву критиковали за проведение военных учений у границ. В Кремле в ответ заявили, что Россия перемещает войска в пределах собственной территории на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Вместе с тем Москва отмечает растущую военную активность НАТО у западных и южных рубежей. Страны альянса регулярно проводят маневры и моделируют нападение России. Ранее Польша на таких крупных учениях потерпела разгромное поражение от условного "противника с востока".
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 06:57
Польше предрекли проблемы из-за конфликта на Украине
 
Мариуш БлащакВ миреРоссияНАТОПольшаВеликобританияМоскваГерманияСША
 
 
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