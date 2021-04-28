Британцы раскритиковали просьбу Польши прислать войска НАТО из-за России
09:32 28.04.2021 (обновлено: 17:36 28.04.2021)
© AP Photo / Alik KepliczФлаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений
© AP Photo / Alik Keplicz
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили заявление польского министра обороны Мариуша Блащака о "планах" России возродить империю, из-за чего его стране необходимо присутствие войск НАТО.
"Это Польша хочет воссоздать империю. Как вы думаете, почему была попытка переворота в Белоруссии? Они потратили более 50 миллионов долларов на это маленькое фиаско", — отметил один из комментаторов.
По словам другого пользователя сайта, Варшава всегда ждет, что за нее пойдет воевать кто-то другой.
"Надо было отдать ее Германии и России, всем бы сейчас было лучше", — заявил он.
"Российская армия на 80% оборонительная, с этим согласны многие стратеги. Так что хватит тут раздувать военную истерию, на нас скорее нападет наша "союзница" Америка, если мы в один прекрасный день откажемся последовать за ней на какую-нибудь войну или откажемся размещать у себя ее военные базы. В данный момент США одновременно бомбят шесть разных стран, превосходят по размерам военного бюджета десять следующих за ними стран, причем семь из них являются союзницами Америки. И тем не менее Россия все равно у нас — главная проблема", — написал другой посетитель портала.
"Вы не волнуйтесь. Сонный Джо проспится и спасет вас, если вспомнит, какую страну надо спасать", — подытожили читатели.
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