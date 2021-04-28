Глава "Нафтогаза" узнал об увольнии из новостей
15:25 28.04.2021 (обновлено: 17:52 28.04.2021)
© РИА Новости / Нафтогаз Украины / Перейти в фотобанкГлава компании "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
КИЕВ, 28 апр - РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что узнал о своем увольнении из новостей, заявления не писал.
Ранее в среду депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Ольга Василевская-Смаглюк написала в своем Telegram-канале, что кабмин уволил главу "Нафтогаза". Вместе с тем на открытой части заседания правительства в среду этот вопрос не рассматривался.
"О своем увольнении узнал из новостей. Комментировать не могу. Никаких заявлений не писал", - написал Коболев на своей странице в Facebook.
Вместе с тем издание Страна.ua сообщило, что и.о. обязанности главы "Нафтогаза" назначен и.о. главы минэнерго Юрий Витренко. "Юрий Витренко назначен и.о главы НАК "Нафтогаза" вместо Коболева", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Ранее Витренко заявил, что в руководстве "Нафтогаза" необходимы кадровые изменения из-за уменьшения объемов добычи газа, обратился за этим к премьеру Денису Шмыгалю.