https://ria.ru/20210428/naftogaz-1730331098.html

Глава "Нафтогаза" узнал об увольнии из новостей

Глава "Нафтогаза" узнал об увольнии из новостей

Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что узнал о своем увольнении из новостей, заявления не писал. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T15:25

2021-04-28T15:25

2021-04-28T17:52

андрей коболев

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КИЕВ, 28 апр - РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что узнал о своем увольнении из новостей, заявления не писал.Ранее в среду депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Ольга Василевская-Смаглюк написала в своем Telegram-канале, что кабмин уволил главу "Нафтогаза". Вместе с тем на открытой части заседания правительства в среду этот вопрос не рассматривался.Вместе с тем издание Страна.ua сообщило, что и.о. обязанности главы "Нафтогаза" назначен и.о. главы минэнерго Юрий Витренко. "Юрий Витренко назначен и.о главы НАК "Нафтогаза" вместо Коболева", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Ранее Витренко заявил, что в руководстве "Нафтогаза" необходимы кадровые изменения из-за уменьшения объемов добычи газа, обратился за этим к премьеру Денису Шмыгалю.

https://ria.ru/20210424/naftogaz-1729686898.html

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андрей коболев, верховная рада украины, нафтогаз украины, украина, в мире