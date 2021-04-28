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Альтернативное правительство Мьянмы раскритиковало саммит АСЕАН
Альтернативное правительство Мьянмы раскритиковало саммит АСЕАН
Работающее в подполье альтернативное Правительство народного единства (ПНЕ) Мьянмы выступило с заявлением, в котором критикуется итоговая декларация прошедшего... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:48
2021-04-28T10:48
национальная лига за демократию (нлд)
аун сан су чжи
мьянма
нейпьидо
лаос
в мире
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БАНГКОК, 28 апр – РИА Новости. Работающее в подполье альтернативное Правительство народного единства (ПНЕ) Мьянмы выступило с заявлением, в котором критикуется итоговая декларация прошедшего 24 апреля саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросу ситуации в Мьянме и содержатся советы, как АСЕАН следует себя вести в отношениях с военным правительством страны, пришедшим к власти 1 февраля 2021 года.Трехстраничное заявление альтернативного правительства, состоящего из депутатов парламента от бывшей правящей партии и представителей политических организаций ряда национальных меньшинств, оппозиционных военным властям, опубликовано на странице ПНЕ в Twitter за подписью его премьер-министра Ман Вин Кхайнг Тхана.В заявлении ПНЕ говорится, что министры альтернативного правительства "с интересом прочитали" итоговое заявление председателя саммита, султана Брунея Хассанала Болкиаха (Бруней в 2021 году осуществляет переходящее председательство в АСЕАН), и что премьер Ман Вин Кхайнг Тхан, "как премьер-министр государства-члена АСЕАН", внимательно наблюдает за действиями регионального блока по отношению к ситуации в Мьянме, и "отмечает с удовлетворением", что участники саммита обсудили на нем, помимо ситуации в Мьянме, важные региональные проблемы, которые также касаются Мьянмы, как члена регионального блока."Тем не менее, действия АСЕАН по отношению к ситуации в Мьянме остались абстракцией на фоне страха и ужаса, которые принесли военные собственному народу. Почти 800 человек погибли за период с 1 февраля, более 3 тысяч человек задержаны, включая президента Вин Мьинта и государственного советника Аун Сан Су Чжи", - говорится далее в документе.Отметив с сожалением, что ПНЕ не была предоставлена возможность "подробно проинформировать партнеров по АСЕАН о каждодневной реальности жизни народа Мьянмы под властью военных", и вместо приглашения ПНЕ на саммит был приглашен глава военного правительства, который воспользовался этим, чтобы сообщит АСЕАН "ложную информацию", Ман Вин Кхайнг Тхан далее благодарит лидеров Сингапура, Индонезии и Малайзии за то, что на саммите они повторили свой ранее произнесенный призыв к военным освободить всех политических заключенных.Отмечая также, что в сложившейся ситуации, когда Мьянма на саммите была представлена военными, "ожидать обсуждения реального положения народа Мьянмы при военном правлении и учета его интересов не приходилось", премьер альтернативного правительства, тем не менее, дает оценку и рекомендации по всем пяти пунктам декларации председателя АСЕАН, касающейся ситуации в Мьянме.По пункту о прекращении насилия всеми сторонами мьянманского конфликта он поясняет, что этот пункт может быть обращен только к военным, потому что они – "единственная из сторон конфликта, которая применяет вооруженное насилие". По пункту о конструктивном диалоге сторон конфликта премьер альтернативного правительства требует участия ПНЕ в переговорах, а также призывает включить в переговорный процесс представителей Движения гражданского неповиновения Мьянмы и вооруженных этнических групп, чтобы "партнеры по этому диалогу из АСЕАН могли услышать голоса всех противников военного режима".Он подчеркнул также, что альтернативное правительство, "как законное правительство страны-члена АСЕАН", готово включиться в диалог с АСЕАН по всем вопросам, в соответствии с духом и буквой Хартии АСЕАН.В конце заявления Ман Вин Кхайнг Тхан настоятельно рекомендует АСЕАН проконсультироваться с ПНЕ как по вопросу предстоящего визита в Мьянму высокопоставленного представителя председательствующего в блоке в этом году Брунея и генерального секретаря АСЕАН, так и по вопросу оказания Мьянме гуманитарной помощи.В АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Таиланд, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма.Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. 9 апреля на пресс-брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.По версии военных, протестное движение, начавшееся после их прихода к власти, как мирное, очень быстро перешло в радикальные формы и прямое вооруженное сопротивление властям, с вооруженными нападениями на полицейских и военных, с поджогами и взрывами, при которых часто страдают невинные люди, с атаками на воинские части и полицейские участки. Военные власти также заявляют, что в результате забастовок врачей и транспортников в разгар пандемии коронавируса в Мьянме не работают больницы и общественный транспорт.Альтернативное Правительство национального единства Мьянмы было образовано 16 апреля 2021 года в подполье. В его состав вошли депутаты распущенного военными парламента страны от бывшей правящей партии НЛД и высокопоставленные представители антиправительственных политических организаций национальных меньшинств Мьянмы.
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национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, мьянма, нейпьидо, лаос, в мире

Альтернативное правительство Мьянмы раскритиковало саммит АСЕАН

10:48 28.04.2021
 
© AP PhotoПротестующие против военного переворота с самодельными пневматическими винтовками в Янгоне, Мьянма
Протестующие против военного переворота с самодельными пневматическими винтовками в Янгоне, Мьянма - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© AP Photo
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БАНГКОК, 28 апр – РИА Новости. Работающее в подполье альтернативное Правительство народного единства (ПНЕ) Мьянмы выступило с заявлением, в котором критикуется итоговая декларация прошедшего 24 апреля саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросу ситуации в Мьянме и содержатся советы, как АСЕАН следует себя вести в отношениях с военным правительством страны, пришедшим к власти 1 февраля 2021 года.
Трехстраничное заявление альтернативного правительства, состоящего из депутатов парламента от бывшей правящей партии и представителей политических организаций ряда национальных меньшинств, оппозиционных военным властям, опубликовано на странице ПНЕ в Twitter за подписью его премьер-министра Ман Вин Кхайнг Тхана.
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В заявлении ПНЕ говорится, что министры альтернативного правительства "с интересом прочитали" итоговое заявление председателя саммита, султана Брунея Хассанала Болкиаха (Бруней в 2021 году осуществляет переходящее председательство в АСЕАН), и что премьер Ман Вин Кхайнг Тхан, "как премьер-министр государства-члена АСЕАН", внимательно наблюдает за действиями регионального блока по отношению к ситуации в Мьянме, и "отмечает с удовлетворением", что участники саммита обсудили на нем, помимо ситуации в Мьянме, важные региональные проблемы, которые также касаются Мьянмы, как члена регионального блока.
"Тем не менее, действия АСЕАН по отношению к ситуации в Мьянме остались абстракцией на фоне страха и ужаса, которые принесли военные собственному народу. Почти 800 человек погибли за период с 1 февраля, более 3 тысяч человек задержаны, включая президента Вин Мьинта и государственного советника Аун Сан Су Чжи", - говорится далее в документе.
Отметив с сожалением, что ПНЕ не была предоставлена возможность "подробно проинформировать партнеров по АСЕАН о каждодневной реальности жизни народа Мьянмы под властью военных", и вместо приглашения ПНЕ на саммит был приглашен глава военного правительства, который воспользовался этим, чтобы сообщит АСЕАН "ложную информацию", Ман Вин Кхайнг Тхан далее благодарит лидеров Сингапура, Индонезии и Малайзии за то, что на саммите они повторили свой ранее произнесенный призыв к военным освободить всех политических заключенных.
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Отмечая также, что в сложившейся ситуации, когда Мьянма на саммите была представлена военными, "ожидать обсуждения реального положения народа Мьянмы при военном правлении и учета его интересов не приходилось", премьер альтернативного правительства, тем не менее, дает оценку и рекомендации по всем пяти пунктам декларации председателя АСЕАН, касающейся ситуации в Мьянме.
По пункту о прекращении насилия всеми сторонами мьянманского конфликта он поясняет, что этот пункт может быть обращен только к военным, потому что они – "единственная из сторон конфликта, которая применяет вооруженное насилие". По пункту о конструктивном диалоге сторон конфликта премьер альтернативного правительства требует участия ПНЕ в переговорах, а также призывает включить в переговорный процесс представителей Движения гражданского неповиновения Мьянмы и вооруженных этнических групп, чтобы "партнеры по этому диалогу из АСЕАН могли услышать голоса всех противников военного режима".
Он подчеркнул также, что альтернативное правительство, "как законное правительство страны-члена АСЕАН", готово включиться в диалог с АСЕАН по всем вопросам, в соответствии с духом и буквой Хартии АСЕАН.
В конце заявления Ман Вин Кхайнг Тхан настоятельно рекомендует АСЕАН проконсультироваться с ПНЕ как по вопросу предстоящего визита в Мьянму высокопоставленного представителя председательствующего в блоке в этом году Брунея и генерального секретаря АСЕАН, так и по вопросу оказания Мьянме гуманитарной помощи.
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В АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Таиланд, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма.
Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. 9 апреля на пресс-брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.
Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.
По версии военных, протестное движение, начавшееся после их прихода к власти, как мирное, очень быстро перешло в радикальные формы и прямое вооруженное сопротивление властям, с вооруженными нападениями на полицейских и военных, с поджогами и взрывами, при которых часто страдают невинные люди, с атаками на воинские части и полицейские участки. Военные власти также заявляют, что в результате забастовок врачей и транспортников в разгар пандемии коронавируса в Мьянме не работают больницы и общественный транспорт.
Альтернативное Правительство национального единства Мьянмы было образовано 16 апреля 2021 года в подполье. В его состав вошли депутаты распущенного военными парламента страны от бывшей правящей партии НЛД и высокопоставленные представители антиправительственных политических организаций национальных меньшинств Мьянмы.
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