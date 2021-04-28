https://ria.ru/20210428/moshennichestvo-1599811739.html

Любил и бил: как курортный роман превратился в долг на сотни миллионов

Любил и бил: как курортный роман превратился в долг на сотни миллионов

Александра Иванова одолжила у супруга 100 миллионов, а должна оказалась в шесть раз больше. Она уверяет следствие, что денег не получала и расписку дала "под... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T08:00

2021-04-28T08:00

2021-04-28T11:53

мошенничество

следственный комитет россии (ск рф)

республика крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599807342_0:219:903:727_1920x0_80_0_0_b8a8a69a3c9b69cf9c3750c919735b19.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Юлия Ахмедова. Александра Иванова одолжила у супруга 100 миллионов, а должна оказалась в шесть раз больше. Она уверяет следствие, что денег не получала и расписку дала "под воздействием насилия, угроз, обмана, шантажа". Ее имущество теперь под арестом, поездки в суд — повседневность. Только спустя почти три года Иванова добилась обвинения для бывшего мужа.Любовь расследуют три годаАвгустовская жара плавит асфальт на трассе, ведущей к мосту. Руки судорожно сжимают руль. Сердце колотится, тревожные взгляды в зеркало заднего вида — нет ли преследователя. Так 33-летняя Александра Иванова описывает побег от бывшего супруга. В причинах, по которым она была вынуждена скрываться, крымские силовики разбирались с осени 2018-го. Уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК России) возбудили со скрипом — только когда Александра дошла с жалобами до министра МВД Крыма.Позже материалы передали в Следственный комитет. Основные документы — показания Ивановой о том, как ее обманом с применением физического и психологического насилия заставили написать долговую расписку на 100 миллионов рублей. Долгое время подозреваемых не было, дело расследовали в отношении "неустановленного лица". При этом Иванова называла силовикам конкретного человека — бывшего мужа Михаила Мартынова. Адвокат Ивановой Дмитрий Лесовой жаловался на волокиту и бездействие. В итоге только 26 апреля 2021-го СК предъявил Мартынову обвинение по трем статьям УК: ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), ст. 163 ("Вымогательство") и ст. 112 ("Умышленное причинение вреда средней тяжести"). По словам Лесового, после очных ставок, дополнительных экспертиз и полиграф-теста следствие наконец получило неоспоримые доказательства. Мартынову грозит до 15 лет лишения свободы.Избиения и расписка Бывшие супруги познакомились в августе 2017-го в Крыму. Александра из Петербурга приехала в Коктебель, в дом, который остался после развода с первым мужем. Через несколько месяцев ухаживаний Мартынов поселился у нее, а в марте 2018-го они расписались.В беседе с РИА Новости Иванова вспоминает, что новоиспеченный супруг окружил ее "тотальной заботой".О том, как складывалась семейная жизнь дальше, Иванова подробно описала в кабинете следователя (протокол есть в распоряжении редакции)."У нас стали происходить конфликты, в ходе которых Мартынов применял по отношению ко мне физическую силу. В первый раз Мартынов причинил мне серьезные телесные повреждения примерно в конце января 2018 года. Он бил меня кулаками по лицу и телу длительное время, примерно два дня с перерывом на сон, я неоднократно теряла сознание. <…> Был переломан хрящ правого уха, переломан нос и правая скула. Я ни в больницу, ни в полицию не обращалась, так как боялась".Впрочем, позже Иванова зафиксировала последствия увечий в независимом центре судебно-медицинской экспертизы. В следующий раз, по словам Александры, Мартынов напал 17 июня 2018-го: "Нанес несколько ударов кулаками по лицу, один или два удара кулаком в область ребер, удары ногами в область туловища и по голове".С этими травмами она обратилась в больницу. Суд на миллионы Набежали проценты и неустойка, и 100 миллионов превратились в 623. Еще в октябре 2018-го Феодосийский городской суд частично удовлетворил гражданский иск Мартынова и взял под арест дом и земельный участок Ивановой в Коктебеле, а также ее автомобиль — Jeep Grand Cherokee (постановление есть в распоряжении редакции). Ответчицу на рассмотрение не пригласили. В жалобах на решение суда Иванова настаивала, что денег в долг не брала, а расписку написала, опасаясь за жизнь. Приносила в суд заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы (есть в распоряжении редакции). Там указано, что у нее было "расстройство адаптации" — невротическая реакция на стрессовую ситуацию. Тем не менее суд посчитал, что это никак "не мешало осознавать свои действия".Показания нескольких свидетелей не убеждали судей. Соседи рассказывали, что Иванова постоянно прятала лицо под шарфом и была в подавленном состоянии. Из дома, по их словам, доносились женские крики.Услышали Иванову только недавно — судебная коллегия Четвертого кассационного суда, а потом и Верховного суда Крыма пришли к выводу (решение есть в распоряжении редакции), что фактическая передача денег не доказана.Алкоголь, падения и местьСам Мартынов в показаниях утверждал, что физической силы по отношению к Александре никогда не применял, были "только словесные конфликты". Например, по его словам, 17 июня 2018-го между ним и женой "ничего не происходило".По его версии, это не первое падение жены — двумя днями раньше она якобы свалилась с мопеда.О происхождении одолженных миллионов Мартынов отвечать отказался, воспользовавшись 51-й статьей Конституции. Примечательно, что за годы разбирательств Мартынов регулярно предъявлял к Ивановой претензии в распространении клеветы. Как следует из картотеки дел городского суда Феодосии, неоднократно подавал иски к бывшей супруге и СМИ, которым она давала комментарии. Все его жалобы суд удовлетворял. Слова Ивановой о применении насилия и понуждении к написанию расписки признавали не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Мартынова.Поговорить с Мартыновым корреспонденту РИА Новости не удалось — несколько раз он ссылался на занятость и обещал перезвонить.В Следственном комитете Крыма на вопросы агентства не ответили. "Предавать огласке более подробную информацию пока преждевременно", — заявила представитель СК Крыма Ольга Постнова.От побега до блога После сорока поездок на суды и следственные действия Иванова уже не похожа на ту испуганную женщину, которая сбежала из дома. "Первое время боялась рассказывать эту историю, — признается она. — Но потом поняла: если не начну говорить открыто, он отберет у меня все". Александра начала вести блог. Ей регулярно пишут девушки, попавшие в похожую ситуацию.Имущество до сих пор под арестом — Мартынов, как поясняет адвокат Дмитрий Лесовой, подал кассационную жалобу на решение Верховного суда.Александра надеется, что обвинение в адрес бывшего супруга вскоре подтвердят, а сама она наконец вернется к спокойной жизни.

https://ria.ru/20200521/1571739416.html

https://ria.ru/20201215/ubiystvo-1589204354.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, следственный комитет россии (ск рф), республика крым, общество