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Журналисты РИА Новости получили награды от Мосгордумы
Журналисты РИА Новости получили награды от Мосгордумы
Московская городская дума наградила журналистов РИА Новости за освещение деятельности столичного парламента в период пандемии. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T17:28
2021-04-28T18:26
миа "россия сегодня"
риа новости
новости агентства
россия
дарья еременко
московская городская дума
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Московская городская дума наградила журналистов РИА Новости за освещение деятельности столичного парламента в период пандемии.Благодарственные письма от председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова за освещение социально значимых инициатив Московской городской думы и за всестороннее освещение ее деятельности в онлайн-формате получили руководитель группы "Новости Москвы" общественно-политической редакции Дарья Еременко и специальный корреспондент Мария Зыбина."Мы все с вами прожили очень непростой, но интересный год. Этот год показал, насколько профессиональная команда журналистов работает в городе, которые очень быстро действовали, которые первые пошли в красные зоны, первые сделали прививки, своим примером показав, что это не страшно, это нужно", - сказала в ходе церемонии награждения первый заместитель руководителя департамента СМИ столицы Юлия Казакова.Как отметил Шапошников, Мосгордума стала первопроходцем в проведении дистанционных заседаний парламента, что было реализовано не без помощи журналистов."Этот год показал, что мы с вами можем ни на секунду не останавливаться в донесении информации до москвичей. Впервые в истории мы столкнулись с такой ситуацией, когда Мосгордума перешла на дистанционный режим работы. Мы впервые смогли реализовать дистанционные пресс-конференции, пленарные заседания. Ни в одном регионе Российской Федерации это не проводилось", - сказал Шапошников.Он поблагодарил журналистов за освещение деятельности Мосгордумы и депутатов парламента.Наградами также отмечены представители телеканала "Москва 24", газет "Коммерсант", "Вечерняя Москва", "Парламентская газета" и других СМИ. РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube превышает 9,5 млн подписчиков.
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миа "россия сегодня", риа новости, новости агентства, россия, дарья еременко, московская городская дума, общество

Журналисты РИА Новости получили награды от Мосгордумы

17:28 28.04.2021 (обновлено: 18:26 28.04.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой МосгордумыПредседатель Мосгордумы Алексей Шапошников во время награждения журналистов РИА Новости за освещение деятельности столичного парламента в период пандемии
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников во время награждения журналистов РИА Новости за освещение деятельности столичного парламента в период пандемии - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Мосгордумы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Московская городская дума наградила журналистов РИА Новости за освещение деятельности столичного парламента в период пандемии.
Благодарственные письма от председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова за освещение социально значимых инициатив Московской городской думы и за всестороннее освещение ее деятельности в онлайн-формате получили руководитель группы "Новости Москвы" общественно-политической редакции Дарья Еременко и специальный корреспондент Мария Зыбина.
Логотип международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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"Мы все с вами прожили очень непростой, но интересный год. Этот год показал, насколько профессиональная команда журналистов работает в городе, которые очень быстро действовали, которые первые пошли в красные зоны, первые сделали прививки, своим примером показав, что это не страшно, это нужно", - сказала в ходе церемонии награждения первый заместитель руководителя департамента СМИ столицы Юлия Казакова.
Как отметил Шапошников, Мосгордума стала первопроходцем в проведении дистанционных заседаний парламента, что было реализовано не без помощи журналистов.
"Этот год показал, что мы с вами можем ни на секунду не останавливаться в донесении информации до москвичей. Впервые в истории мы столкнулись с такой ситуацией, когда Мосгордума перешла на дистанционный режим работы. Мы впервые смогли реализовать дистанционные пресс-конференции, пленарные заседания. Ни в одном регионе Российской Федерации это не проводилось", - сказал Шапошников.
Он поблагодарил журналистов за освещение деятельности Мосгордумы и депутатов парламента.
Наградами также отмечены представители телеканала "Москва 24", газет "Коммерсант", "Вечерняя Москва", "Парламентская газета" и других СМИ.
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube превышает 9,5 млн подписчиков.
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13 октября 2020, 17:00
Журналист РИА Новости расскажет, как писать про экономику
 
МИА "Россия сегодня"РИА НовостиНовости агентстваРоссияДарья ЕременкоМосковская городская думаОбщество
 
 
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