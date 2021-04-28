https://ria.ru/20210428/moloko-1730312331.html

В России подорожало производство молока

В России подорожало производство молока

Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") в связи с ростом себестоимости производства и переработки молока предложил и прорабатывает с Минсельхозом РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T14:05

2021-04-28T14:05

2021-04-28T15:42

россия

молоко

союзмолоко

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") в связи с ростом себестоимости производства и переработки молока предложил и прорабатывает с Минсельхозом РФ вопросы введения дополнительных мер поддержки отрасли, говорится в сообщении союза."Дирекция союза отметила, что в 2020-2021 годах реализован ряд системных мер дополнительной поддержки молочной отрасли. Однако сохраняющийся рост себестоимости производства и переработки молока обуславливают необходимость сохранения действующих и реализации дополнительных мер поддержки молочной индустрии", - говорится в сообщении.Среди таких предложений - как реализованных, так и обсуждаемых - сохранение компенсации капзатрат на строительство и модернизацию объектов в сырьевом секторе, введение компенсации капзатрат и льготных кредитов для перерабатывающих предприятий, а также меры поддержки в связи с введением маркировки.Кроме того, из-за роста себестоимости необходима поддержка операционной деятельности производителей и переработчиков молока - в формате субсидий на литр продукции, а социально незащищенным слоям населения - продовольственная помощь. "В настоящее время "Союзмолоко" прорабатывает вопросы введения данных мер поддержки сектора с Минсельхозом России", - говорится в сообщении.По оценкам союза, в последние два года рост себестоимости производства молока существенно опережает темпы роста цен на сырое молоко и потребительских цен на готовую молочную продукцию: в частности, себестоимость производства молока в марте 2021 года по сравнению с мартом прошлого года выросла на 18,2% из-за удорожания в течение года большинства статей расходов."Несмотря на то, что производство сырого молока сохраняет положительную динамику, повышение себестоимости способствует замедлению темпов роста и снижению инвестиционной привлекательности сектора", - отмечают в союзе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/moloko-1603428160.html

https://ria.ru/20210414/moloko-1728167117.html

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россия, молоко, союзмолоко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика