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В России подорожало производство молока
В России подорожало производство молока
Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") в связи с ростом себестоимости производства и переработки молока предложил и прорабатывает с Минсельхозом РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T14:05
2021-04-28T15:42
россия
молоко
союзмолоко
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") в связи с ростом себестоимости производства и переработки молока предложил и прорабатывает с Минсельхозом РФ вопросы введения дополнительных мер поддержки отрасли, говорится в сообщении союза."Дирекция союза отметила, что в 2020-2021 годах реализован ряд системных мер дополнительной поддержки молочной отрасли. Однако сохраняющийся рост себестоимости производства и переработки молока обуславливают необходимость сохранения действующих и реализации дополнительных мер поддержки молочной индустрии", - говорится в сообщении.Среди таких предложений - как реализованных, так и обсуждаемых - сохранение компенсации капзатрат на строительство и модернизацию объектов в сырьевом секторе, введение компенсации капзатрат и льготных кредитов для перерабатывающих предприятий, а также меры поддержки в связи с введением маркировки.Кроме того, из-за роста себестоимости необходима поддержка операционной деятельности производителей и переработчиков молока - в формате субсидий на литр продукции, а социально незащищенным слоям населения - продовольственная помощь. "В настоящее время "Союзмолоко" прорабатывает вопросы введения данных мер поддержки сектора с Минсельхозом России", - говорится в сообщении.По оценкам союза, в последние два года рост себестоимости производства молока существенно опережает темпы роста цен на сырое молоко и потребительских цен на готовую молочную продукцию: в частности, себестоимость производства молока в марте 2021 года по сравнению с мартом прошлого года выросла на 18,2% из-за удорожания в течение года большинства статей расходов."Несмотря на то, что производство сырого молока сохраняет положительную динамику, повышение себестоимости способствует замедлению темпов роста и снижению инвестиционной привлекательности сектора", - отмечают в союзе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210330/moloko-1603428160.html
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россия, молоко, союзмолоко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

В России подорожало производство молока

14:05 28.04.2021 (обновлено: 15:42 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЛиния производства молочного завода
Линия производства молочного завода - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") в связи с ростом себестоимости производства и переработки молока предложил и прорабатывает с Минсельхозом РФ вопросы введения дополнительных мер поддержки отрасли, говорится в сообщении союза.
"Дирекция союза отметила, что в 2020-2021 годах реализован ряд системных мер дополнительной поддержки молочной отрасли. Однако сохраняющийся рост себестоимости производства и переработки молока обуславливают необходимость сохранения действующих и реализации дополнительных мер поддержки молочной индустрии", - говорится в сообщении.
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Среди таких предложений - как реализованных, так и обсуждаемых - сохранение компенсации капзатрат на строительство и модернизацию объектов в сырьевом секторе, введение компенсации капзатрат и льготных кредитов для перерабатывающих предприятий, а также меры поддержки в связи с введением маркировки.
Кроме того, из-за роста себестоимости необходима поддержка операционной деятельности производителей и переработчиков молока - в формате субсидий на литр продукции, а социально незащищенным слоям населения - продовольственная помощь. "В настоящее время "Союзмолоко" прорабатывает вопросы введения данных мер поддержки сектора с Минсельхозом России", - говорится в сообщении.
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По оценкам союза, в последние два года рост себестоимости производства молока существенно опережает темпы роста цен на сырое молоко и потребительских цен на готовую молочную продукцию: в частности, себестоимость производства молока в марте 2021 года по сравнению с мартом прошлого года выросла на 18,2% из-за удорожания в течение года большинства статей расходов.
"Несмотря на то, что производство сырого молока сохраняет положительную динамику, повышение себестоимости способствует замедлению темпов роста и снижению инвестиционной привлекательности сектора", - отмечают в союзе.
 
РоссияМолокоСоюзмолокоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
 
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