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Моди назвал разговор с Путиным отличным
Моди назвал разговор с Путиным отличным
Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал отличным состоявшийся в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T19:16
2021-04-28T19:16
2021-04-28T19:19
россия
нарендра моди
здоровье - общество
мид индии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал отличным состоявшийся в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.Как отмечает МИД Индии, лидеры двух стран отметили продолжающееся сотрудничество между двумя странами в борьбе с глобальной пандемией."Президент Путин одобрил экстренное использование вакцины "Спутник V" в Индии. Лидеры отметили, что российская вакцина будет производиться в Индии для использования в Индии, России и третьих странах", - отмечается в заявлении МИД Индии.Как сообщили в МЧС РФ, в среду в Индию будет доставлено более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 17,9 миллиона случаев COVID-19, при этом выздоровели более 14,8 миллиона человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,9 миллиона человек.
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россия, нарендра моди, здоровье - общество, мид индии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, индия, в мире, политика