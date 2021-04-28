Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/modi-1730383186.html
Моди назвал разговор с Путиным отличным
Моди назвал разговор с Путиным отличным
Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал отличным состоявшийся в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T19:16
2021-04-28T19:19
россия
нарендра моди
здоровье - общество
мид индии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
индия
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155828/84/1558288468_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_026a716ae5f99ea9fc69961a04470910.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал отличным состоявшийся в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.Как отмечает МИД Индии, лидеры двух стран отметили продолжающееся сотрудничество между двумя странами в борьбе с глобальной пандемией."Президент Путин одобрил экстренное использование вакцины "Спутник V" в Индии. Лидеры отметили, что российская вакцина будет производиться в Индии для использования в Индии, России и третьих странах", - отмечается в заявлении МИД Индии.Как сообщили в МЧС РФ, в среду в Индию будет доставлено более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 17,9 миллиона случаев COVID-19, при этом выздоровели более 14,8 миллиона человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,9 миллиона человек.
https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730345018.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155828/84/1558288468_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_04a9138bb77cdaec62a6a9a818f45e14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нарендра моди, здоровье - общество, мид индии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, индия, в мире, политика

Моди назвал разговор с Путиным отличным

19:16 28.04.2021 (обновлено: 19:19 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после церемонии подписания совместных документов по итогам российско-индийских переговоров
резидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после церемонии подписания совместных документов по итогам российско-индийских переговоров - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал отличным состоявшийся в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"Сегодня у меня был отличный разговор с моим другом президентом Путиным. Мы обсудили развивающуюся ситуацию с COVID-19, и я поблагодарил президента Путина за помощь и поддержку России в борьбе Индии с пандемией", - написал Моди в Twitter.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
16:30Распространение коронавируса
Путин пообещал Моди предоставить Индии помощь в борьбе с COVID-19
Как отмечает МИД Индии, лидеры двух стран отметили продолжающееся сотрудничество между двумя странами в борьбе с глобальной пандемией.
"Президент Путин одобрил экстренное использование вакцины "Спутник V" в Индии. Лидеры отметили, что российская вакцина будет производиться в Индии для использования в Индии, России и третьих странах", - отмечается в заявлении МИД Индии.
Как сообщили в МЧС РФ, в среду в Индию будет доставлено более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 17,9 миллиона случаев COVID-19, при этом выздоровели более 14,8 миллиона человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,9 миллиона человек.
 
РоссияНарендра МодиЗдоровье - ОбществоМИД ИндииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинИндияВ миреПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58СМИ: американские сенаторы одобряют идею о встрече Путина и Байдена
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
00:40AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
00:38Пушков рассказал о провале плана Зеленского
Лента новостейМолния