Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/mid-1730339518.html
В МИД резко ответили на обвинения Киева в кибератаке
В МИД резко ответили на обвинения Киева в кибератаке
Москва отвергает обвинения Киева в организации кибератаки, а также заявления Запада о киберугрозах со стороны РФ, это пропаганда, заявил журналистам директор... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T16:05
2021-04-28T20:25
обвинения россиян в кибератаках
андрей крутских
кибербезопасность
украина
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601984870_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_f5e48b443903b297526d04a3fa98d59b.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Москва отвергает обвинения Киева в организации кибератаки, а также заявления Запада о киберугрозах со стороны РФ, это пропаганда, заявил журналистам директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских.Накануне СБУ заявила, что задержала гражданина Украины по подозрению в организации киберататки на украинские органы власти в интересах Москвы."Любые обвинения должны быть обоснованы. Если таких обоснований нет, то тогда это просто ругань, очернение и просто пропаганда. Надо кого-то в чем-то обвинить и не нести за это ответственность. Это моветон в политике", - отметил Крутских.
https://ria.ru/20210427/kiberbezopasnost-1730137158.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729859546_0:0:2743:2058_1920x0_80_0_0_854857c67d8861132c8c3efe72e1e3d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обвинения россиян в кибератаках, андрей крутских, кибербезопасность, украина, россия, в мире

В МИД резко ответили на обвинения Киева в кибератаке

16:05 28.04.2021 (обновлено: 20:25 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Москва отвергает обвинения Киева в организации кибератаки, а также заявления Запада о киберугрозах со стороны РФ, это пропаганда, заявил журналистам директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских.
"Я устаю комментировать не только обвинения Киева - там просто уже сумасшествие творится, а вообще все западные обвинения строятся по одному клише и имеют внутреннее наполнение, чтобы отвлекать собственный народ", - сказал Крутских, отвечая на вопрос РИА Новости как в Москве могут прокомментировать заявления Киева об организации хакерской атаки.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 13:42
Центр киберугроз заявил о защитных мерах после сообщений о кибератаках
Накануне СБУ заявила, что задержала гражданина Украины по подозрению в организации киберататки на украинские органы власти в интересах Москвы.
"Любые обвинения должны быть обоснованы. Если таких обоснований нет, то тогда это просто ругань, очернение и просто пропаганда. Надо кого-то в чем-то обвинить и не нести за это ответственность. Это моветон в политике", - отметил Крутских.
 
Обвинения россиян в кибератакахАндрей КрутскихКибербезопасностьУкраинаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58СМИ: американские сенаторы одобряют идею о встрече Путина и Байдена
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
00:40AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
00:38Пушков рассказал о провале плана Зеленского
Лента новостейМолния