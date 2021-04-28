https://ria.ru/20210428/mid-1730339518.html
В МИД резко ответили на обвинения Киева в кибератаке
В МИД резко ответили на обвинения Киева в кибератаке
Москва отвергает обвинения Киева в организации кибератаки, а также заявления Запада о киберугрозах со стороны РФ, это пропаганда, заявил журналистам директор... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T16:05
2021-04-28T16:05
2021-04-28T20:25
обвинения россиян в кибератаках
андрей крутских
кибербезопасность
украина
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601984870_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_f5e48b443903b297526d04a3fa98d59b.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Москва отвергает обвинения Киева в организации кибератаки, а также заявления Запада о киберугрозах со стороны РФ, это пропаганда, заявил журналистам директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских.Накануне СБУ заявила, что задержала гражданина Украины по подозрению в организации киберататки на украинские органы власти в интересах Москвы."Любые обвинения должны быть обоснованы. Если таких обоснований нет, то тогда это просто ругань, очернение и просто пропаганда. Надо кого-то в чем-то обвинить и не нести за это ответственность. Это моветон в политике", - отметил Крутских.
https://ria.ru/20210427/kiberbezopasnost-1730137158.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729859546_0:0:2743:2058_1920x0_80_0_0_854857c67d8861132c8c3efe72e1e3d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обвинения россиян в кибератаках, андрей крутских, кибербезопасность, украина, россия, в мире