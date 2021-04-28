https://ria.ru/20210428/mid-1730339518.html

В МИД резко ответили на обвинения Киева в кибератаке

В МИД резко ответили на обвинения Киева в кибератаке

Москва отвергает обвинения Киева в организации кибератаки, а также заявления Запада о киберугрозах со стороны РФ, это пропаганда, заявил журналистам директор... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T16:05

2021-04-28T16:05

2021-04-28T20:25

обвинения россиян в кибератаках

андрей крутских

кибербезопасность

украина

россия

в мире

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Москва отвергает обвинения Киева в организации кибератаки, а также заявления Запада о киберугрозах со стороны РФ, это пропаганда, заявил журналистам директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских.Накануне СБУ заявила, что задержала гражданина Украины по подозрению в организации киберататки на украинские органы власти в интересах Москвы."Любые обвинения должны быть обоснованы. Если таких обоснований нет, то тогда это просто ругань, очернение и просто пропаганда. Надо кого-то в чем-то обвинить и не нести за это ответственность. Это моветон в политике", - отметил Крутских.

https://ria.ru/20210427/kiberbezopasnost-1730137158.html

украина

россия

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2021

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обвинения россиян в кибератаках, андрей крутских, кибербезопасность, украина, россия, в мире