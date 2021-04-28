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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210428/memorial-1730267335.html
В Дагестане откроют мемориал воинам-мусульманам
В Дагестане откроют мемориал воинам-мусульманам
Мемориальный комплекс памяти воинов-мусульман, погибших в годы Великой Отечественной войны, планируется открыть 3 ноября 2021 года в Республике Дагестан в... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:50
2021-04-28T11:16
религия и мировоззрение
россия
альбир крганов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мемориальный комплекс памяти воинов-мусульман, погибших в годы Великой Отечественной войны, планируется открыть 3 ноября 2021 года в Республике Дагестан в городе Каспийске, рассказал на пресс-конференции глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов.Он отметил, инициативу поддержали Минобороны и департамент контрразведки ФСБ России.По словам муфтия, в центре мемориального комплекса будет установлен купол с 4 столбами, внутри которого будет размещена мраморная имитация кургана с аятами Корана. Так же в комплексе будут представлены два документа - фикх муфтия Габдрахмана Расулева об объявлении джихада фашистской Германии и воззвание мусульман Средней Азии о помощи вдовам и сиротам.Муфтий Крганов, сообщил, что в рамках открытия памятника запланирована международная конференция о вкладе верующих в победу.
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россия, альбир крганов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, каспийск

В Дагестане откроют мемориал воинам-мусульманам

10:50 28.04.2021 (обновлено: 11:16 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкГоры Дагестана
Горы Дагестана - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мемориальный комплекс памяти воинов-мусульман, погибших в годы Великой Отечественной войны, планируется открыть 3 ноября 2021 года в Республике Дагестан в городе Каспийске, рассказал на пресс-конференции глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов.

"Шла большая работа, и сегодня есть понимание и поддержка нашей инициативы о возведении мемориального комплекса, посвященного воинам-мусульманам, погибшим в сражениях в Великой Отечественной войне. Миллионы мусульман СССР погибли, защищая Родину. Памятник будет находиться в городе Каспийске Республики Дагестан. Мы планируем, что открытие состоится осенью-зимой этого года, возможно, это будет 3 ноября 2021 года.", - сказал муфтий.

Он отметил, инициативу поддержали Минобороны и департамент контрразведки ФСБ России.
По словам муфтия, в центре мемориального комплекса будет установлен купол с 4 столбами, внутри которого будет размещена мраморная имитация кургана с аятами Корана. Так же в комплексе будут представлены два документа - фикх муфтия Габдрахмана Расулева об объявлении джихада фашистской Германии и воззвание мусульман Средней Азии о помощи вдовам и сиротам.
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18 марта, 15:52
Путин оценил важность создания в Крыму мемориала, посвященного концлагерю
Муфтий Крганов, сообщил, что в рамках открытия памятника запланирована международная конференция о вкладе верующих в победу.
 
Религия и мировоззрениеРоссияАльбир КргановФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваКаспийск
 
 
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