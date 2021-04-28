https://ria.ru/20210428/memorial-1730267335.html

В Дагестане откроют мемориал воинам-мусульманам

В Дагестане откроют мемориал воинам-мусульманам

Мемориальный комплекс памяти воинов-мусульман, погибших в годы Великой Отечественной войны, планируется открыть 3 ноября 2021 года в Республике Дагестан в... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:50

2021-04-28T10:50

2021-04-28T11:16

религия и мировоззрение

россия

альбир крганов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

каспийск

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мемориальный комплекс памяти воинов-мусульман, погибших в годы Великой Отечественной войны, планируется открыть 3 ноября 2021 года в Республике Дагестан в городе Каспийске, рассказал на пресс-конференции глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов.Он отметил, инициативу поддержали Минобороны и департамент контрразведки ФСБ России.По словам муфтия, в центре мемориального комплекса будет установлен купол с 4 столбами, внутри которого будет размещена мраморная имитация кургана с аятами Корана. Так же в комплексе будут представлены два документа - фикх муфтия Габдрахмана Расулева об объявлении джихада фашистской Германии и воззвание мусульман Средней Азии о помощи вдовам и сиротам.Муфтий Крганов, сообщил, что в рамках открытия памятника запланирована международная конференция о вкладе верующих в победу.

https://ria.ru/20210318/krym-1601831500.html

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каспийск

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россия, альбир крганов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, каспийск