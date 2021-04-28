В Дагестане откроют мемориал воинам-мусульманам
10:50 28.04.2021 (обновлено: 11:16 28.04.2021)
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мемориальный комплекс памяти воинов-мусульман, погибших в годы Великой Отечественной войны, планируется открыть 3 ноября 2021 года в Республике Дагестан в городе Каспийске, рассказал на пресс-конференции глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов.
"Шла большая работа, и сегодня есть понимание и поддержка нашей инициативы о возведении мемориального комплекса, посвященного воинам-мусульманам, погибшим в сражениях в Великой Отечественной войне. Миллионы мусульман СССР погибли, защищая Родину. Памятник будет находиться в городе Каспийске Республики Дагестан. Мы планируем, что открытие состоится осенью-зимой этого года, возможно, это будет 3 ноября 2021 года.", - сказал муфтий.
Он отметил, инициативу поддержали Минобороны и департамент контрразведки ФСБ России.
По словам муфтия, в центре мемориального комплекса будет установлен купол с 4 столбами, внутри которого будет размещена мраморная имитация кургана с аятами Корана. Так же в комплексе будут представлены два документа - фикх муфтия Габдрахмана Расулева об объявлении джихада фашистской Германии и воззвание мусульман Средней Азии о помощи вдовам и сиротам.
Муфтий Крганов, сообщил, что в рамках открытия памятника запланирована международная конференция о вкладе верующих в победу.