https://ria.ru/20210428/medvedev-1730337808.html
Медведев заявил, что ввязываться в войны не в интересах России
Медведев заявил, что ввязываться в войны не в интересах России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия - миролюбивое государство и не в ее интересах втягиваться в войны. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:56
2021-04-28T15:56
2021-04-28T15:56
россия
дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия - миролюбивое государство и не в ее интересах втягиваться в войны."Я все-таки хотел бы еще раз напомнить о позиции, которая была высказана главой государства во время послания (Федеральному собранию - ред.). Эту позицию я всецело разделяю: Россия - миролюбивое государство. Не в наших интересах втягиваться в какие-то войны. Они ничего хорошего не несут, это очень опасная история, и мы готовы выстраивать равноправные, дружеские, миролюбивые отношения со всеми странами", - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".Он уточнил, что последнее касается и стран, у которых есть "фантомные боли с момента распада Советского Союза". Главное, отметил Медведев, чтобы руководство этих государств не переходило черту.
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россия, дмитрий медведев, политика
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
заявил, что Россия
- миролюбивое государство и не в ее интересах втягиваться в войны.
"Я все-таки хотел бы еще раз напомнить о позиции, которая была высказана главой государства во время послания (Федеральному собранию - ред.). Эту позицию я всецело разделяю: Россия - миролюбивое государство. Не в наших интересах втягиваться в какие-то войны. Они ничего хорошего не несут, это очень опасная история, и мы готовы выстраивать равноправные, дружеские, миролюбивые отношения со всеми странами", - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".
"Но никаких планов милитаристского свойства в этом смысле, очевидно, у руководства России не существует, это было совершенно четко артикулировало президентом во время послания ", - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".
Он уточнил, что последнее касается и стран, у которых есть "фантомные боли с момента распада Советского Союза". Главное, отметил Медведев, чтобы руководство этих государств не переходило черту.