https://ria.ru/20210428/medvedev-1730337808.html

Медведев заявил, что ввязываться в войны не в интересах России

Медведев заявил, что ввязываться в войны не в интересах России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия - миролюбивое государство и не в ее интересах втягиваться в войны. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T15:56

2021-04-28T15:56

2021-04-28T15:56

россия

дмитрий медведев

политика

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия - миролюбивое государство и не в ее интересах втягиваться в войны."Я все-таки хотел бы еще раз напомнить о позиции, которая была высказана главой государства во время послания (Федеральному собранию - ред.). Эту позицию я всецело разделяю: Россия - миролюбивое государство. Не в наших интересах втягиваться в какие-то войны. Они ничего хорошего не несут, это очень опасная история, и мы готовы выстраивать равноправные, дружеские, миролюбивые отношения со всеми странами", - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".Он уточнил, что последнее касается и стран, у которых есть "фантомные боли с момента распада Советского Союза". Главное, отметил Медведев, чтобы руководство этих государств не переходило черту.

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/medvedev-1730335364.html

россия

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россия, дмитрий медведев, политика