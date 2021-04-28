https://ria.ru/20210428/medvedev-1730330568.html

Децентрализация власти в России не завершилась, заявил Медведев

Децентрализация власти в России не завершилась, заявил Медведев

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не считает, что процессы по децентрализации власти в России завершились. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T15:23

2021-04-28T15:23

2021-04-28T15:30

россия

дмитрий медведев

санкт-петербург

политика

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не считает, что процессы по децентрализации власти в России завершились."Это важный и сложный вопрос, я не считаю, что процессы эти все здесь завершились. Я действительно выступал с рядом инициатив, касающихся децентрализации и возможности перераспределения функций. Но здесь надо понимать вот что. Не бывает никогда вечных схем, как известно, у нас и столицы переезжали с место на место, и решения о месте пребывания органов менялись. И за последний период - Конституционный суд переехал в Санкт-Петербург. Есть определенные решения, касающиеся Верховного суда, и так далее. Этот процесс не завершен", - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте", отвечая на вопрос, можно ли считать в текущем виде эту реформу по децентрализации завершенной.

https://ria.ru/20210428/medvedev-1730330218.html

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россия, дмитрий медведев, санкт-петербург, политика