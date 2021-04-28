Децентрализация власти в России не завершилась, заявил Медведев
15:23 28.04.2021 (обновлено: 15:30 28.04.2021)
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принимает участие в режиме видеоконференции в заседании попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не считает, что процессы по децентрализации власти в России завершились.
"Это важный и сложный вопрос, я не считаю, что процессы эти все здесь завершились. Я действительно выступал с рядом инициатив, касающихся децентрализации и возможности перераспределения функций. Но здесь надо понимать вот что. Не бывает никогда вечных схем, как известно, у нас и столицы переезжали с место на место, и решения о месте пребывания органов менялись. И за последний период - Конституционный суд переехал в Санкт-Петербург. Есть определенные решения, касающиеся Верховного суда, и так далее. Этот процесс не завершен", - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте", отвечая на вопрос, можно ли считать в текущем виде эту реформу по децентрализации завершенной.