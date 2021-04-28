Медведев заявил, что у него конструктивные отношения с оппозицией
15:21 28.04.2021 (обновлено: 20:25 28.04.2021)
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принимает участие в режиме видеоконференции в заседании попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что имеет конструктивные отношения с оппозицией, которая является нормальной частью любого общества и требует соответствующего отношения.
"Я не думаю, что я здесь открою Америку, к оппозиции нужно относиться нормально, оппозиция - это нормальная часть любого общества, она есть везде, она есть в других странах, она есть у нас. У меня, кстати, если говорить о контактах с оппозицией, с оппозицией конструктивные отношения, я имею в виду регулярные встречи, которые у меня и как президента, и как премьера, и как лидера партии были и с коммунистами, и с либеральными демократами, с их лидерами, естественно, с нашими другими левыми силами, "Справедливой Россией" и так далее. Поэтому это совершенно нормально, любой политик должен коммуницировать и с оппонентами, ничего в этом плохого нет", - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".