https://ria.ru/20210428/medvedev-1730330218.html

Медведев заявил, что у него конструктивные отношения с оппозицией

Медведев заявил, что у него конструктивные отношения с оппозицией

Председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что имеет конструктивные отношения с оппозицией, которая является нормальной частью любого общества РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T15:21

2021-04-28T15:21

2021-04-28T20:25

россия

дмитрий медведев

политика

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что имеет конструктивные отношения с оппозицией, которая является нормальной частью любого общества и требует соответствующего отношения."Я не думаю, что я здесь открою Америку, к оппозиции нужно относиться нормально, оппозиция - это нормальная часть любого общества, она есть везде, она есть в других странах, она есть у нас. У меня, кстати, если говорить о контактах с оппозицией, с оппозицией конструктивные отношения, я имею в виду регулярные встречи, которые у меня и как президента, и как премьера, и как лидера партии были и с коммунистами, и с либеральными демократами, с их лидерами, естественно, с нашими другими левыми силами, "Справедливой Россией" и так далее. Поэтому это совершенно нормально, любой политик должен коммуницировать и с оппонентами, ничего в этом плохого нет", - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".

https://ria.ru/20210428/navalnyy-1730323498.html

россия

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россия, дмитрий медведев, политика