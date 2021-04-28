https://ria.ru/20210428/mayning-1730360382.html

Видеокарты Nvidia получат надежную защиту от майнеров

Видеокарты Nvidia получат надежную защиту от майнеров

Nvidia внедрит обновленные графические процессоры в свои видеокарты серии RTX 30. В чипах реализуют ограничение добычи криптовалюты, сообщает VideoCardz со... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T17:25

2021-04-28T17:25

2021-04-28T17:25

наука

криптовалюта

геймеры

nvidia corporation

технологии

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Nvidia внедрит обновленные графические процессоры в свои видеокарты серии RTX 30. В чипах реализуют ограничение добычи криптовалюты, сообщает VideoCardz со ссылкой на партнеров компании.Обновленные графические чипы GAxx2 получат все видеокарты RTX 30, их производство начнется со второй половины мая. По неофициальной информации, только флагманская модель RTX 3090 не получит ограничения на майнинг — карта из-за огромной цены не пользуется спросом у майнеров.Видеокарты с технологией Lite Hash Rate не должны отличаться по производительности в играх и других графических приложениях. Более того, экземпляры с подобными чипами не получат специальной маркировки и полностью вытеснят из производства предшествующий вариант графического процессора.Нововведения должны сделать майнинг на видеокартах Nvidia экономически невыгодным, что отпугнет от них майнеров и позволит вернуть ускорители в свободную продажу.

https://ria.ru/20210406/nvidia-1727040729.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

криптовалюта, геймеры, nvidia corporation, технологии