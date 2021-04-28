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Наука
https://ria.ru/20210428/mayning-1730360382.html
Видеокарты Nvidia получат надежную защиту от майнеров
Видеокарты Nvidia получат надежную защиту от майнеров
Nvidia внедрит обновленные графические процессоры в свои видеокарты серии RTX 30. В чипах реализуют ограничение добычи криптовалюты, сообщает VideoCardz со... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T17:25
2021-04-28T17:25
наука
криптовалюта
геймеры
nvidia corporation
технологии
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Nvidia внедрит обновленные графические процессоры в свои видеокарты серии RTX 30. В чипах реализуют ограничение добычи криптовалюты, сообщает VideoCardz со ссылкой на партнеров компании.Обновленные графические чипы GAxx2 получат все видеокарты RTX 30, их производство начнется со второй половины мая. По неофициальной информации, только флагманская модель RTX 3090 не получит ограничения на майнинг — карта из-за огромной цены не пользуется спросом у майнеров.Видеокарты с технологией Lite Hash Rate не должны отличаться по производительности в играх и других графических приложениях. Более того, экземпляры с подобными чипами не получат специальной маркировки и полностью вытеснят из производства предшествующий вариант графического процессора.Нововведения должны сделать майнинг на видеокартах Nvidia экономически невыгодным, что отпугнет от них майнеров и позволит вернуть ускорители в свободную продажу.
https://ria.ru/20210406/nvidia-1727040729.html
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криптовалюта, геймеры, nvidia corporation, технологии

Видеокарты Nvidia получат надежную защиту от майнеров

17:25 28.04.2021
 
© Фото : NvidiaИгровая видеокарта "GeForce RTX 3070"
Игровая видеокарта GeForce RTX 3070 - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : Nvidia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Nvidia внедрит обновленные графические процессоры в свои видеокарты серии RTX 30. В чипах реализуют ограничение добычи криптовалюты, сообщает VideoCardz со ссылкой на партнеров компании.
Обновленные графические чипы GAxx2 получат все видеокарты RTX 30, их производство начнется со второй половины мая. По неофициальной информации, только флагманская модель RTX 3090 не получит ограничения на майнинг — карта из-за огромной цены не пользуется спросом у майнеров.
Видеокарты с технологией Lite Hash Rate не должны отличаться по производительности в играх и других графических приложениях. Более того, экземпляры с подобными чипами не получат специальной маркировки и полностью вытеснят из производства предшествующий вариант графического процессора.
Нововведения должны сделать майнинг на видеокартах Nvidia экономически невыгодным, что отпугнет от них майнеров и позволит вернуть ускорители в свободную продажу.
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