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На Москву обрушился ливень с градом
На Москву обрушился ливень с градом
Ливень с градом обрушился на некоторые районы Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T20:56
2021-04-28T20:56
2021-04-28T22:11
елена волосюк
москва
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ливень с градом обрушился на некоторые районы Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Вечером в среду столицу накрыли сильные ливни, которые местами сопровождались градом. По данным сервиса "Яндекс.Погода", сильные дожди накрыли практически весь город. Отмечается, что сильный дождь может закончиться в течение 30 минут.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что во второй половине дня в российской столице ожидаются дожди.
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елена волосюк, москва, общество