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На Москву обрушился ливень с градом

На Москву обрушился ливень с градом

Ливень с градом обрушился на некоторые районы Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T20:56

2021-04-28T20:56

2021-04-28T22:11

елена волосюк

москва

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ливень с градом обрушился на некоторые районы Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Вечером в среду столицу накрыли сильные ливни, которые местами сопровождались градом. По данным сервиса "Яндекс.Погода", сильные дожди накрыли практически весь город. Отмечается, что сильный дождь может закончиться в течение 30 минут.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что во второй половине дня в российской столице ожидаются дожди.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена волосюк, москва, общество