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В МИД Литвы призвали Россию изменить "агрессивную внешнюю политику"
В МИД Литвы призвали Россию изменить "агрессивную внешнюю политику"
МИД Литвы рассчитывает, что РФ изменит свою агрессивную внешнюю политику, а также подчеркивает, что высылаемые из России дипломаты никогда не осуществляли... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:05
2021-04-28T15:05
россия
якуб кулганек
андрей бабиш
мид чехии
мид литвы
москва
вильнюс
в мире
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. МИД Литвы рассчитывает, что РФ изменит свою агрессивную внешнюю политику, а также подчеркивает, что высылаемые из России дипломаты никогда не осуществляли деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия в качестве ответной меры высылает дипломатов из посольств Латвии, Литвы и Эстонии, представителям миссий указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают открыто проводить враждебный курс в отношении Москвы, а действия против российских дипломатов провокационные и необоснованные."28 апреля глава представительства Литвы в Москве Эйтвидас Баярунас был вызван в министерство иностранных дел России и получил дипломатическую ноту, в которой говорилось, что два сотрудника посольства - дипломат и государственный служащий - должны быть высланы в ответ на шаги, предпринятые официальным Вильнюсом. В минувшую пятницу двое сотрудников российского посольства в Вильнюсе были объявлены персонами нон грата, поскольку они осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом, и им было дано семь дней на то, чтобы покинуть Литву", - говорится в сообщении.При этом литовский МИД обращает внимание, что "два сотрудника посольства Литвы, подлежащие высылке из России, никогда не осуществляли деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом"."МИД также надеется, что Россия изменит свою агрессивную внешнюю политику, перестанет обвинять другие государства в эскалации ситуации и, наконец, услышит послания, направленные ей западными странами", - добавляет ведомство.Ранее МИД Литвы заявлял о том, что в знак солидарности с Чехией страна высылает двух сотрудников посольства РФ.Премьер Чехии Андрей Бабиш 17 апреля заявил, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, однако из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая. Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, "о чем не мечтала даже в страшном сне".
https://ria.ru/20210427/litsemerie-1730188597.html
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россия, якуб кулганек, андрей бабиш, мид чехии, мид литвы, москва, вильнюс, в мире

В МИД Литвы призвали Россию изменить "агрессивную внешнюю политику"

15:05 28.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. МИД Литвы рассчитывает, что РФ изменит свою агрессивную внешнюю политику, а также подчеркивает, что высылаемые из России дипломаты никогда не осуществляли деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия в качестве ответной меры высылает дипломатов из посольств Латвии, Литвы и Эстонии, представителям миссий указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают открыто проводить враждебный курс в отношении Москвы, а действия против российских дипломатов провокационные и необоснованные.
"28 апреля глава представительства Литвы в Москве Эйтвидас Баярунас был вызван в министерство иностранных дел России и получил дипломатическую ноту, в которой говорилось, что два сотрудника посольства - дипломат и государственный служащий - должны быть высланы в ответ на шаги, предпринятые официальным Вильнюсом. В минувшую пятницу двое сотрудников российского посольства в Вильнюсе были объявлены персонами нон грата, поскольку они осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом, и им было дано семь дней на то, чтобы покинуть Литву", - говорится в сообщении.
При этом литовский МИД обращает внимание, что "два сотрудника посольства Литвы, подлежащие высылке из России, никогда не осуществляли деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом".
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"МИД также надеется, что Россия изменит свою агрессивную внешнюю политику, перестанет обвинять другие государства в эскалации ситуации и, наконец, услышит послания, направленные ей западными странами", - добавляет ведомство.
Ранее МИД Литвы заявлял о том, что в знак солидарности с Чехией страна высылает двух сотрудников посольства РФ.
Премьер Чехии Андрей Бабиш 17 апреля заявил, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, однако из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая. Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, "о чем не мечтала даже в страшном сне".
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РоссияЯкуб КулганекАндрей БабишМИД ЧехииМИД ЛитвыМоскваВильнюсВ мире
 
 
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