https://ria.ru/20210428/leto-1730331883.html
Синоптики рассказали, когда в Москву придет климатическое лето
Синоптики рассказали, когда в Москву придет климатическое лето
Климатическое лето может прийти в Москву на несколько дней раньше графика, не позже 28 мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:30
2021-04-28T15:30
2021-04-28T16:18
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Климатическое лето может прийти в Москву на несколько дней раньше графика, не позже 28 мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Учитывая, что климатическое лето в Москве наступает, как правило, 28 мая, то есть когда среднесуточная температура переходит через плюс 15 градусов, я думаю, как минимум, мы будет входить в грядущий летний сезон по климатическому графику, как максимум, даже с опережением на несколько дней", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20210328/leto-1603170974.html
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погода, евгений тишковец, центр "фобос", москва