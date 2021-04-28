https://ria.ru/20210428/leto-1730331883.html

Синоптики рассказали, когда в Москву придет климатическое лето

Синоптики рассказали, когда в Москву придет климатическое лето

Климатическое лето может прийти в Москву на несколько дней раньше графика, не позже 28 мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T15:30

2021-04-28T15:30

2021-04-28T16:18

погода

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820982_0:171:3000:1859_1920x0_80_0_0_116aa577897aff450053ce1d2cae80eb.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Климатическое лето может прийти в Москву на несколько дней раньше графика, не позже 28 мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Учитывая, что климатическое лето в Москве наступает, как правило, 28 мая, то есть когда среднесуточная температура переходит через плюс 15 градусов, я думаю, как минимум, мы будет входить в грядущий летний сезон по климатическому графику, как максимум, даже с опережением на несколько дней", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20210328/leto-1603170974.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, центр "фобос", москва