https://ria.ru/20210428/lavrov-1730280559.html
Ситуация в Донбассе, отношения России с Западом: большое интервью Лаврова
Ситуация в Донбассе, отношения России с Западом: большое интервью Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью РИА Новости, которое брал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, о текущих отношениях России с США и Евросоюзом, ситуации в Донбассе, отказе от "Спутник V" в Бразилии, о базе под альтернативную платежную систему в России.
2021-04-28T11:43
2021-04-28T11:43
2021-04-28T11:43
сергей лавров
видео
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Также глава внешнеполитического ведомства прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии, позицию Великобритании в отношении России и ЕС и рассказал, когда Москва представит список недружественных стран.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Отношения с США и ЕС, ситуация в Донбассе, отказ от «Спутник V» в Бразилии: большое интервью Лаврова РИА Новости
Отношения с США и ЕС, ситуация в Донбассе, отказ от «Спутник V» в Бразилии: большое интервью Лаврова РИА Новости
2021-04-28T11:43
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PT61M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ситуация в Донбассе, отношения России с Западом: большое интервью Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью РИА Новости, которое брал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, о текущих отношениях России с США и Евросоюзом, ситуации в Донбассе, отказе от "Спутник V" в Бразилии, о базе под альтернативную платежную систему в России.
2021-04-28T11:43
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PT61M47S
Ситуация в Донбассе, отношения России с Западом: большое интервью Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью РИА Новости, которое брал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, о текущих отношениях России с США и Евросоюзом, ситуации в Донбассе, отказе от "Спутник V" в Бразилии, о базе под альтернативную платежную систему в России.