https://ria.ru/20210428/lavrov-1730280559.html

Ситуация в Донбассе, отношения России с Западом: большое интервью Лаврова

Ситуация в Донбассе, отношения России с Западом: большое интервью Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью РИА Новости, которое брал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, о текущих отношениях России с США и Евросоюзом, ситуации в Донбассе, отказе от "Спутник V" в Бразилии, о базе под альтернативную платежную систему в России.

2021-04-28T11:43

2021-04-28T11:43

2021-04-28T11:43

сергей лавров

видео

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Также глава внешнеполитического ведомства прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии, позицию Великобритании в отношении России и ЕС и рассказал, когда Москва представит список недружественных стран.

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2021

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Отношения с США и ЕС, ситуация в Донбассе, отказ от «Спутник V» в Бразилии: большое интервью Лаврова РИА Новости Отношения с США и ЕС, ситуация в Донбассе, отказ от «Спутник V» в Бразилии: большое интервью Лаврова РИА Новости 2021-04-28T11:43 true PT61M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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