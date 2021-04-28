Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/lavrov-1730280559.html
Ситуация в Донбассе, отношения России с Западом: большое интервью Лаврова
Ситуация в Донбассе, отношения России с Западом: большое интервью Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью РИА Новости, которое брал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, о текущих отношениях России с США и Евросоюзом, ситуации в Донбассе, отказе от "Спутник V" в Бразилии, о базе под альтернативную платежную систему в России.
2021-04-28T11:43
2021-04-28T11:43
сергей лавров
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730269042_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b33d78a7b4d9e0420b989b7dc2cee57c.jpg
Также глава внешнеполитического ведомства прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии, позицию Великобритании в отношении России и ЕС и рассказал, когда Москва представит список недружественных стран.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Отношения с США и ЕС, ситуация в Донбассе, отказ от «Спутник V» в Бразилии: большое интервью Лаврова РИА Новости
Отношения с США и ЕС, ситуация в Донбассе, отказ от «Спутник V» в Бразилии: большое интервью Лаврова РИА Новости
2021-04-28T11:43
true
PT61M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730269042_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_940cbf1c39b1b86c7415114d6c136379.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, сергей лавров, видео
Ситуация в Донбассе, отношения России с Западом: большое интервью Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью РИА Новости, которое брал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, о текущих отношениях России с США и Евросоюзом, ситуации в Донбассе, отказе от "Спутник V" в Бразилии, о базе под альтернативную платежную систему в России.
2021-04-28T11:43
true
PT61M47S

Ситуация в Донбассе, отношения России с Западом: большое интервью Лаврова

11:43 28.04.2021
 
Читать ria.ru в
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью РИА Новости, которое брал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, о текущих отношениях России с США и Евросоюзом, ситуации в Донбассе, отказе от "Спутник V" в Бразилии, о базе под альтернативную платежную систему в России.
Также глава внешнеполитического ведомства прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии, позицию Великобритании в отношении России и ЕС и рассказал, когда Москва представит список недружественных стран.
 
Сергей ЛавровВидео
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
00:40AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
00:38Пушков рассказал о провале плана Зеленского
00:35Байден заявил, что США "вновь пришли в движение"
Лента новостейМолния