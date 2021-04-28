"Извивается как может": Лавров объяснил позицию Зеленского по Донбассу
10:45 28.04.2021 (обновлено: 11:00 28.04.2021)
CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Команда президента Украины Владимира Зеленского "извивается как может" в попытках перевернуть минские договоренности, а поддержавший соглашение Запад демонстрирует свою беспомощность, не реагируя на это, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас в общем-то моральная и международно-правовая правда на нашей стороне и на стороне ополчения. И я считаю, мы не должны спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду, которая извивается как может", - заявил Лавров.
Он обратил внимание на заявление Зеленского, "когда он уже отчаялся перевернуть Минские договоренности с ног на голову, о том, что они уже не годятся, но они нам нужны, потому что в сохранении Минских договоренностей гарантия того, что будут и санкции против России сохранены". "Мы у Запада спрашиваем, как вы это расцениваете? Они стыдливо глазки отводят и ничего не могут сказать. Но я считаю, что это стыдно, это позорно, когда такое издевательство над международно-правовым документом происходит, и Запад, который является соавтором этого документа и который поддержал его в Совете Безопасности ООН, демонстрирует полную беспомощность", - сказал глава российской дипломатии.