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"Извивается как может": Лавров объяснил позицию Зеленского по Донбассу
"Извивается как может": Лавров объяснил позицию Зеленского по Донбассу
Команда президента Украины Владимира Зеленского "извивается как может" в попытках перевернуть минские договоренности, а поддержавший соглашение Запад... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:45
2021-04-28T11:00
ситуация в днр и лнр
донбасс
сергей лавров
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Команда президента Украины Владимира Зеленского "извивается как может" в попытках перевернуть минские договоренности, а поддержавший соглашение Запад демонстрирует свою беспомощность, не реагируя на это, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас в общем-то моральная и международно-правовая правда на нашей стороне и на стороне ополчения. И я считаю, мы не должны спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду, которая извивается как может", - заявил Лавров.Он обратил внимание на заявление Зеленского, "когда он уже отчаялся перевернуть Минские договоренности с ног на голову, о том, что они уже не годятся, но они нам нужны, потому что в сохранении Минских договоренностей гарантия того, что будут и санкции против России сохранены". "Мы у Запада спрашиваем, как вы это расцениваете? Они стыдливо глазки отводят и ничего не могут сказать. Но я считаю, что это стыдно, это позорно, когда такое издевательство над международно-правовым документом происходит, и Запад, который является соавтором этого документа и который поддержал его в Совете Безопасности ООН, демонстрирует полную беспомощность", - сказал глава российской дипломатии.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, донбасс, сергей лавров, владимир зеленский, украина

"Извивается как может": Лавров объяснил позицию Зеленского по Донбассу

10:45 28.04.2021 (обновлено: 11:00 28.04.2021)
 
CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Команда президента Украины Владимира Зеленского "извивается как может" в попытках перевернуть минские договоренности, а поддержавший соглашение Запад демонстрирует свою беспомощность, не реагируя на это, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас в общем-то моральная и международно-правовая правда на нашей стороне и на стороне ополчения. И я считаю, мы не должны спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду, которая извивается как может", - заявил Лавров.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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Он обратил внимание на заявление Зеленского, "когда он уже отчаялся перевернуть Минские договоренности с ног на голову, о том, что они уже не годятся, но они нам нужны, потому что в сохранении Минских договоренностей гарантия того, что будут и санкции против России сохранены". "Мы у Запада спрашиваем, как вы это расцениваете? Они стыдливо глазки отводят и ничего не могут сказать. Но я считаю, что это стыдно, это позорно, когда такое издевательство над международно-правовым документом происходит, и Запад, который является соавтором этого документа и который поддержал его в Совете Безопасности ООН, демонстрирует полную беспомощность", - сказал глава российской дипломатии.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
 
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассСергей ЛавровВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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