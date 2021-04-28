https://ria.ru/20210428/lavrov-1730265233.html

"Извивается как может": Лавров объяснил позицию Зеленского по Донбассу

"Извивается как может": Лавров объяснил позицию Зеленского по Донбассу

Команда президента Украины Владимира Зеленского "извивается как может" в попытках перевернуть минские договоренности, а поддержавший соглашение Запад... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:45

2021-04-28T10:45

2021-04-28T11:00

ситуация в днр и лнр

донбасс

сергей лавров

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Команда президента Украины Владимира Зеленского "извивается как может" в попытках перевернуть минские договоренности, а поддержавший соглашение Запад демонстрирует свою беспомощность, не реагируя на это, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас в общем-то моральная и международно-правовая правда на нашей стороне и на стороне ополчения. И я считаю, мы не должны спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду, которая извивается как может", - заявил Лавров.Он обратил внимание на заявление Зеленского, "когда он уже отчаялся перевернуть Минские договоренности с ног на голову, о том, что они уже не годятся, но они нам нужны, потому что в сохранении Минских договоренностей гарантия того, что будут и санкции против России сохранены". "Мы у Запада спрашиваем, как вы это расцениваете? Они стыдливо глазки отводят и ничего не могут сказать. Но я считаю, что это стыдно, это позорно, когда такое издевательство над международно-правовым документом происходит, и Запад, который является соавтором этого документа и который поддержал его в Совете Безопасности ООН, демонстрирует полную беспомощность", - сказал глава российской дипломатии.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>

https://ria.ru/20210427/format-1730168179.html

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ситуация в днр и лнр, донбасс, сергей лавров, владимир зеленский, украина