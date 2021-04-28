https://ria.ru/20210428/lavrov-1730263186.html

Лавров: только Запад может заставить Киев выполнить Минские соглашения

Лавров: только Запад может заставить Киев выполнить Минские соглашения

Только Запад может заставить Киев выполнить минские соглашения для урегулирования в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:36

2021-04-28T10:36

2021-04-28T10:59

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оон

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Только Запад может заставить Киев выполнить минские соглашения для урегулирования в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров."Сейчас главное, главная ответственность лежит на Западе, потому что только Запад может заставить (президента Украины Владимира) Зеленского сделать то, под чем подписался его предшественник и под чем подписался Зеленский, когда в декабре 2019 года в Париже подтвердил вместе с президентами России, Франции и канцлером Германии безальтернативность Минских договоренностей и взял на себя обязательство инкорпорировать вопросы особого статуса Донбасса в законодательство и в основной закон", - заявил министр.Однако, подчеркнул Лавров, те, кто "покровительствует" Зеленскому и его команде, категорически не хотят заставить его выполнить минские договоренности.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>

https://ria.ru/20210428/lavrov-1730258146.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, сергей лавров, оон, украина, в мире