https://ria.ru/20210428/lavrov-1730262393.html

Лавров сравнил логику действий Чехии с поведением шпаны

Лавров сравнил логику действий Чехии с поведением шпаны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил логику действий властей Чехии с поведением шпаны. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:30

2021-04-28T10:30

2021-04-28T13:31

россия

якуб кулганек

андрей бабиш

сергей лавров

мид чехии

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил логику действий властей Чехии с поведением шпаны.В интервью РИА Новости, он напомнил, что "неслучайно бывший президент Чехии господин (Вацлав) Клаус сравнил действия своих соотечественников с той-терьером, который лает на большую собаку в надежде, что его сильные ребята прикроют, прямо назвав США и Великобританию, кстати сказать"."Но иное сравнение - помните, как в детстве хулиганы ходили, когда смеркалось и видят, если идет мальчик какой-то беззащитный, говорят - дай 15 копеек. А если не давал 15 копеек, то сзади выходила большая шпана уже, ну и там... Вот примерно такая же логика действий. Это печально", - сказал Лавров.Президент Чехии Милош Земан в минувшее воскресенье впервые выступил в связи с инцидентом со взрывами складов в деревне Врбетице. В телеобращении к согражданам он, в частности, заявил о том, что расследование взрывов на складах в деревне Врбетице продолжается, и в этом деле существуют две версии: непрофессиональное обращение с содержимым складов его работников и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы.Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, "о чем не мечтала даже в страшном сне".Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>

https://ria.ru/20210428/lavrov-1730257531.html

https://ria.ru/20210428/chekhiya-1730257374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, якуб кулганек, андрей бабиш, сергей лавров, мид чехии, чехия, сша