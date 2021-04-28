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Россия не будет присоединяться к G7, заявил Лавров
Россия не будет присоединяться к G7, заявил Лавров
Россия не намерена присоединяться к формату G7, "восьмёрки" с участием Москвы не будет, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:21
2021-04-28T10:59
россия
g7
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Россия не намерена присоединяться к формату G7, "восьмёрки" с участием Москвы не будет, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы многократно говорили, что мы туда больше не пойдем никогда. Этой "восьмёрки" уже не будет, это - вчерашний день", - сказал министр. Он отметил, что разговоры участников формата о нежелании звать Россию обратно нужны им лишь "для пропагандирования своего решающего слова".Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998-го по 2014 год, но сократился до G7, когда из-за событий вокруг Крыма участники клуба отказались ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел против нее санкции. Москва ответила на это продуктовым эмбарго, взяла курс на импортозамещение и неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены антироссийских ограничений.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым &gt;&gt;
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россия, g7, сергей лавров, в мире

Россия не будет присоединяться к G7, заявил Лавров

10:21 28.04.2021 (обновлено: 10:59 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств в широком состав
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств в широком состав - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Россия не намерена присоединяться к формату G7, "восьмёрки" с участием Москвы не будет, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы многократно говорили, что мы туда больше не пойдем никогда. Этой "восьмёрки" уже не будет, это - вчерашний день", - сказал министр. Он отметил, что разговоры участников формата о нежелании звать Россию обратно нужны им лишь "для пропагандирования своего решающего слова".
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании V Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2019
5 сентября 2019, 12:35Восточный экономический форум
Абэ поднимал на саммите G7 вопрос восстановления "Большой восьмерки"
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998-го по 2014 год, но сократился до G7, когда из-за событий вокруг Крыма участники клуба отказались ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел против нее санкции. Москва ответила на это продуктовым эмбарго, взяла курс на импортозамещение и неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены антироссийских ограничений.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
 
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