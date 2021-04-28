https://ria.ru/20210428/lavrov-1730260089.html

Россия не будет присоединяться к G7, заявил Лавров

Россия не будет присоединяться к G7, заявил Лавров

Россия не намерена присоединяться к формату G7, "восьмёрки" с участием Москвы не будет, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:21

2021-04-28T10:21

2021-04-28T10:59

россия

g7

сергей лавров

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603961323_0:0:3229:1817_1920x0_80_0_0_9a1f7238afaa43f14aaa66e91eeccb8a.jpg

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Россия не намерена присоединяться к формату G7, "восьмёрки" с участием Москвы не будет, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы многократно говорили, что мы туда больше не пойдем никогда. Этой "восьмёрки" уже не будет, это - вчерашний день", - сказал министр. Он отметил, что разговоры участников формата о нежелании звать Россию обратно нужны им лишь "для пропагандирования своего решающего слова".Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998-го по 2014 год, но сократился до G7, когда из-за событий вокруг Крыма участники клуба отказались ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел против нее санкции. Москва ответила на это продуктовым эмбарго, взяла курс на импортозамещение и неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены антироссийских ограничений.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>

https://ria.ru/20190905/1558339062.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, g7, сергей лавров, в мире