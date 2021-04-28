Россия не будет присоединяться к G7, заявил Лавров
10:21 28.04.2021 (обновлено: 10:59 28.04.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств в широком состав
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Россия не намерена присоединяться к формату G7, "восьмёрки" с участием Москвы не будет, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы многократно говорили, что мы туда больше не пойдем никогда. Этой "восьмёрки" уже не будет, это - вчерашний день", - сказал министр. Он отметил, что разговоры участников формата о нежелании звать Россию обратно нужны им лишь "для пропагандирования своего решающего слова".
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998-го по 2014 год, но сократился до G7, когда из-за событий вокруг Крыма участники клуба отказались ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел против нее санкции. Москва ответила на это продуктовым эмбарго, взяла курс на импортозамещение и неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены антироссийских ограничений.